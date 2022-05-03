Навіщо росіяни "качають" Придністров’я, і до чого треба готуватися Києву та Кишиневу – генерал Маломуж

рф може підбити Придністров’я на війну проти України, але створення другого фронту з цього боку не принесе їм користі.

Росіяни продовжують розгойдувати ситуацію у невизнаному Придністров’ї. Після низки провокацій, що відбулися там наприкінці квітня, з’явилася інформація, що росія ближче до 9 травня готується напасти на Молдову, використовуючи, зокрема, визнання "незалежності" Придністров’я. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українській розвідці.

Спеціально для "Телеграфа" ситуацію на придністровському напрямку проаналізував генерал армії України, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Апетити агресора зростають

За словами генерала, росія обрала тактику створення зон напруги не лише на сході України, а й на півдні.

"Замкомандувача військ Центрального військового округу країни-агресора Рустам Міннекаєв ще 22 квітня заявив, що російська армія в ході так званого "другого етапу спецоперації" в Україні планує встановити повний контроль над Донбасом та південною частиною нашої країни, забезпечити коридор у Крим, а також вихід на Придністров’я – тобто пробити сухопутний коридор, з’єднавши Придністров’я з Одеською областю, Херсонською, Миколаївською, Запорізькою – до Донбасу, причому з умовою, що всі ці території контролюватимуться росіянами. Як бачимо, апетити агресора зростають. І одного Донбасу в адмінкордонах Донецької та Луганської областей (що спочатку заявлялося метою "спецоперації") їм уже мало", – зазначає Микола Маломуж.

На його думку, втілити в життя задумане росіянам буде дуже складно.

"Але, як ми бачимо, солдатів і техніки вони не шкодують. У буквальному сенсі закидаючи наші позиції трупами, — зазначає генерал. — Паралельно з невтихаючими бойовими діями на території України, рф почала розгойдування в Придністров’ї. Обстріли, вибухи, які звучали там на минулого тижня, точно не випадковість. Як і не випадкові і звинувачення з боку російської пропаганди на адресу України у всіх цих терактах".

Тим самим, підкреслює Микола Маломуж, Москва намагається не стільки спровокувати Придністров’я на конфлікт з Україною (сили тут занадто не рівні, армії в Придністров’ї як такої немає, а близько двох тисяч російських "миротворців", що знаходяться там, абсолютно небоєздатні, при цьому мають у своєму розпорядженні застарілу техніку), скільки створити привід для того, щоб рф "захистило" Придністров’я від "української загрози". Просуваються і тези про те, що Україна разом із Молдовою мають якісь "плани щодо Придністров’я". Щоб це формування фактично нейтралізувати.

Таким чином, резюмує генерал, росія створює загрозу ще й у цьому напрямку. І Україні, і Молдові, яка не має особливих засобів захисту (армія там є досить умовною, військової техніки практично немає).

Придністров’я не готове йти на самогубну війну

Але створення другого фронту проти України з боку Придністров’я є нереальним, упевнений Микола Маломуж. Для цього, пояснює він, потрібні потужні, підготовлені війська, яких у квазіутворення немає.

І якщо почнуться якісь бойові дії з того боку, ми можемо швидко і ефективно нейтралізувати будь-які загрози. Включно з складами та аеродромом, який розглядається, можливо, рф як базовий для перекидання в Придністров'я техніки та житлової сили. Отже, у Придністров'я в цьому сенсі дуже невигідне стратегічне становище, величезна вразливість. У тому числі у географічному сенсі, – зазначає генерал. – Адже воно затиснуте не лише між Україною та Молдовою (частиною якої і є), а й – Румунією. Яка, нагадаю, є членом НАТО. А є вже відверта позиція країн НАТО, що на спроби росії розширити агресію, від якої зараз страждає Україна, на територію інших держав – вони не мовчатимуть. І та сама Румунія, яка має негласне кураторство над Молдовою, може задіяти всі ресурси, щоб придушити будь-які російські наміри у бік Молдови з боку Придністров'я".

Будь-які переміщення у Придністров’ї відстежуються. Будь-які спроби перемістити туди щось по повітрю – потрапляють в зону поразки нашої ППО. І навряд чи в росії цього не розуміють, вважає Микола Маломуж.

"Придністровське керівництво, впевнений, також все розуміє, – каже він. – І хоч перебуває під російським контролем, не готове йти на самогубну війну. Тим більше, що серед мешканців Придністров’я чимало вихідців з України".

Тож придністровський напрямок зараз актуалізувався росіянами скоріше для "прив’язки" наших військових у тому районі, зазначає генерал. І для майбутнього торгу. Ціль – зайняти більше територій, щоб надалі торгуватися під час переговорів. Ми, мовляв, повернемо те й те, але ви, наприклад, відмовитеся від Криму чи Донбасу.

"Відомо, що у тимчасово окупованих районах Херсонської, Запорізької областей росіяни змінюють владу, запускають рублеву зону. Створюють видимість того, що це вже "їхня" територія, — розповідає Микола Маломуж. — При цьому в росії розуміють, що події на всіх фронтах і напрямках вимотують, висмоктують ресурси. І нереально вести наступ скрізь.Так що агресор буде концентруватися зараз на Донецькому, Луганському, Ізюмському напрямках. І "качати" південь, включаючи Придністров’я, відтягуючи наші сили. Наголошую – Придністров'я як плацдарм для удару по Україні не має серйозних перспектив. Але це осередок напруги. І росія використовує його у військовому плані (щоб ми тримали там частину своїх військ), а також в інформаційному (накачуючи суспільство нібито черговою "українською", а то й "україно-молдавською" псевдозагрозою). Напруга там, гадаю, наростатиме. Але і Молдова, і Україна, і НАТО намагатимуться зняти цю напругу".

Нагадаємо, що у понеділок, 25 квітня, придністровські силовики заявили про обстріл "Міністерства держбезпеки ПМР" у Тирасполі.

У вівторок, 26 квітня, з’явилася інформація про вибухи на території місцевої телерадіостанції (дісталося двом вежам-ретрансляторам).

У середу, 27 квітня, стріляли у селі Ковбасна, де розташований найбільший у регіоні склад боєприпасів.

Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич у коментарі "Телеграфу" зазначив, що росія хитає Придністров’я для удару по Одесі, і не лише для цього.