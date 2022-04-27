У Придністров’ї знову стрілянина: місце та подробиці

Інформації про людські жертви поки нема

У невизнаному Придністров’ї третю добу поспіль продовжуються активні бойові дії. У селі Ковбасна, де розташований найбільший у регіоні склад російських боєприпасів, у середу, 27 квітня, було зафіксовано стрілянину.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає "Телеграф".

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UPD 10:48. Придністровські медіа заявили, що стрілянину було чути з боку українського села Станіславка. Відомо про кілька одиночних пострілів зі стрілецької зброї. Імовірно, це могло бути АК чи СВД. Жертв не було, ситуація спокійна.

Уточнення щодо карти - Станіславка та Колбасна

Також невизнане "МЗС" Придністров'я заявило про приліт дронів — начебто з території України.

Що повідомлялося початково

Наразі відомо лише те, що склади, які охороняють російські війська, були обстріляні. Ні тип зброї, ні причина нападу поки що не розголошуються. За попередніми даними, інцидент стався без людських жертв.

Слід зазначити, що Ковбасна є одним із пунктів пропуску в Україну — вона знаходиться лише за п’ять кілометрів від кордону. З боку української держави люди проходять через Домницю, що на Одещині.

Ковбасна на карті

Станом на 2004 рік у цьому населеному пункті близько 67% мешканців складали українці.

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Слід зазначити, що військові склади російської армії було закладено ще роки Другої світової війни. За часи Союзу частину з них прибрали, проте велика кількість так і залишилася.

Нині, за різними оцінками, загальний обсяг боєприпасів, що зберігається в Ковбасній, може становити від 19 до 21,5 тонн. До цього переліку входять міни, авіабомби, гранати та інше озброєння. Слід зазначити, що майже 60% снарядів можуть бути простроченими та нетранспортабельними.

Нагадаємо, що докладно про початок чергового загострення у Придністров’ї "Телеграф" розповідав у збірному матеріалі про події останніх двох днів.

Також ми писали, як ці події можуть бути пов’язані з атаками російської армії на міст під Одесою.