А чи був Герасимов? Арестович заінтригував словами про поранення голови генштабу путіна в Україні

Успіх ударів по ліквідації командної верхівки окупантів є

Інформація про поранення начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова може бути передчасною.

Свій сумнів про це висловив Олексій Арестович під час діалогу з Марком Фейгіним. Радник глави Офісу президента зазначив, що сумнівається, що Валерій Герасимов узагалі був на території України. Він також висловився, що ще сильніше сумнівається, що він був поранений.

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Арестович також озвучив факти, які, за його словами, вже вдалося підтвердити:

за 5 діб українська армія завдала трьох ударів і вбила близько 200 російських військових,

загинуло три десятки старших офіцерів

постраждав загін елітного спецназу (убиті та поранені), вони охороняли когось важливого. "Кого вони охороняли, чи Герасимова — не знаю", — зазначив Арестович. Зазначимо, що серед убитих називається генерал-майор Олексій Симонов та охоронець Герасимова.

на одному з пунктів управління знищено командувача цього пункту, хто саме — з’ясовується.

Як раніше писав "Телеграф", одне з припущень, навіщо Герасимов міг приїжджати в Україну — провести польову інспекцію, адже попри "накачування" технікою та людьми цього напрямку, особливих досягнень російські війська не демонструють. Згідно з картами бойових дій, єдиний напрямок на якому у них помічені тактичні успіхи – лиманський.