Рус

А чи був Герасимов? Арестович заінтригував словами про поранення голови генштабу путіна в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
765
Валерій Герасимов Новина оновлена 02 травня 2022, 08:20
Валерій Герасимов

Успіх ударів по ліквідації командної верхівки окупантів є

Інформація про поранення начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова може бути передчасною.

Свій сумнів про це висловив Олексій Арестович під час діалогу з Марком Фейгіним. Радник глави Офісу президента зазначив, що сумнівається, що Валерій Герасимов узагалі був на території України. Він також висловився, що ще сильніше сумнівається, що він був поранений.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Арестович також озвучив факти, які, за його словами, вже вдалося підтвердити:

  • за 5 діб українська армія завдала трьох ударів і вбила близько 200 російських військових,
  • загинуло три десятки старших офіцерів
  • постраждав загін елітного спецназу (убиті та поранені), вони охороняли когось важливого. "Кого вони охороняли, чи Герасимова — не знаю", — зазначив Арестович. Зазначимо, що серед убитих називається генерал-майор Олексій Симонов та охоронець Герасимова.
  • на одному з пунктів управління знищено командувача цього пункту, хто саме — з’ясовується.

Як раніше писав "Телеграф", одне з припущень, навіщо Герасимов міг приїжджати в Україну — провести польову інспекцію, адже попри "накачування" технікою та людьми цього напрямку, особливих досягнень російські війська не демонструють. Згідно з картами бойових дій, єдиний напрямок на якому у них помічені тактичні успіхи – лиманський.

Теги:
#Поранення #Валерій Герасимов #Олексій Арестович
Валерій Герасимов
Україна
А чи був Герасимов? Арестович заінтригував словами про поранення голови генштабу путіна в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Валерій Герасимов
А чи був Герасимов? Арестович заінтригував словами про поранення голови генштабу путіна в Україні
Дата публікації
Категорія
Російські військові посилюються на Донбасі
Частина окупантів відійшла від Маріуполя: Генштаб ЗСУ дізнався їхню нову мету
Дата публікації
Категорія
ПЗРК у руках українського військового
росія успішно наступає на одному напрямку: карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
Вулиця села Кочубеївка
Ненавидимо "російський світ": ціла колона авто вирвалася з окупованого Херсона (фото)
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває вже 68 днів
Війна — день 68: евакуація з Маріуполя та спроби прорвати оборону ЗСУ на Донбасі та під Херсоном