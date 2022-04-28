Ворог нарощує темпи: нові дані українського Генштабу

Росармія посилила атаки на сході країни

Слобожанський і Донецький напрямок стали "найгарячішим" на фронті, ворог нарощує темпи наступу і не припиняє обстріли.

Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

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Наголошується, що на Слобожанському напрямку під вогнем противника Харків, але основні зусилля окупантів зосереджені на ізюмському напрямку. Ворог намагається атакувати у напрямках Сулігівка-Нова Дмитрівка та Андріївка-Велика Комишуваха. В Ізюм окупанти підтягнули десантників до 500 одиниць техніки.

Карта боїв на стику Харківської, Донецької та Луганської областей

На Донецькому напрямі основне зусилля спрямоване на оточення українських захисників. Для цього противник намагається наступати на Лиман, біля якого покращив тактичне положення, та готується форсувати Сіверський Донець. У напрямку Сєвєродонецька ворог наступає на Оріхове, в Авдіївському — обстрілює, щоб добитися захоплення Мар’їнки та Очеретиного. У Курахівському напрямку атака ворога йде на ділянки Старомайорське-Велика Новосілка та Любимівка-Зелене поле.

На Таврійському напрямку продовжуються обманні маневри супротивника, щоб утримати війська України. Мелітопольський аеродром використовують для своєї авіації.

На Південнобузькому напрямку атаки ворога йде від Херсона у бік Миколаєва та Кривого Рогу. У районі Таврійського вдалося закріпитися окупантам, вони обстрілюють українські позиції на околицях Олександрівки та Нової Зорі. У Станіславі та Молодецькому нарощує артилерію, як реактивну, так і ствольну.

На Волинському та Поліському напрямках — без змін, на Сіверському напрямку ворог намагається утримати українських військових на позиціях, щоби не дати перемістити їх на схід.

Згідно з новими картами бойових дій у напрямку від Ізюма росіяни намагаються рушити в три сторони, щоб оточити українських захисників.

Як раніше писав "Телеграф", на південному напрямку продовжують чути вибухи – вночі було "голосно" в Одесі, Херсоні, Миколаєві. Тим часом на окупованій території Херсонської області ворог планує розпочати перехід до рублевої зони.