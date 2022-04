Україна контратакує на півдні, а росія просувається на сході: свіжі карти бойових дій

Під вогнем уся лінія фронту

Російські війська продовжують просування на деяких ділянках фронту — на захід від Ізюму вони досягли певних переваг, використовуючи потужну артилерійську підтримку. На окупованих територіях ворог влаштував "фільтрацію" населення, а незламний Маріуполь все ще тримається.

За даними аналітиків The Institute for the Study of War, на Ізюмський напрямок фронту перекинули підкріплення та тактичні ракетні частини, що допомогло їм незначно просунутися. Один із ймовірних планів — спробувати оточити українських захисників на Донеччині.

На півдні України зберігаються спроби росіян вийти на адмінкордон Херсонської області.

Карта бойових дій в Україні на 28 квітня

Маріуполь

Українські захисники продовжують тримати оборону на підприємстві "Азовсталь", допоки росармія штурмує їх із землі та повітря. У військових та мирних людей, які там сховалися, обмежений запас боєприпасів, їжі та води. У самому місті росіяни примушують погрозами людей працювати на них.

Карта бойових дій у Маріуполі на 28 квітня

Донецька та Луганська області

Лінія фронту на сході продовжує невпинно обстрілюватися, росіянам вдалося просунутися в атаках на околицях Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної. Новотошківське (25 км на південь від Сєверодонецька) захоплене. На захід від Рубіжного захоплено Заречье. Атаку росії відбито в Авдіївці.

Карта боїв на сході України на 28 квітня

Харківська область

Харків залишається в оточенні та під обстрілами. В області росармія просунулась на захід від Ізюму — захоплене село Заводі та частина Великої Комишувахи. Дослідники вважають, що тепер окупанти попрямують на південь до Барвінкова, якщо їм вдасться захопити Велику Комишуваху повністю. Мета – оминути українську оборону.

З Ізюму атаки йдуть у трьох напрямках — на південний схід у бік Слов’янська, на південний захід у бік Барвінкового та на захід. Український Генштаб повідомив про відбиття атак на Нову Дмитрівку, Барвінкове та Слов’янськ.

Карта бойових дій у Харківській області на 28 квітня

Південний напрямок

Лінія фронту на півдні також під обстрілами, окупанти зміцнюють свої позиції і ведуть розвідку повітрям, ймовірно, готуючись до наступальних операцій. Бої не зупиняються на миколаївському напрямку — росіяни намагалися атакувати у бік Таврійського та Нової Зорі, а на 50 км на північ від Херсона українські війська звільнили Широке, Новопетрівку, Любліне.

Місцевих жителів продовжують "кошмарити", щоб придушити можливий опір. У регіоні хочуть провернути створення псевдореспубліки та заважають людям виїхати з окупованої території.

Карта бойових дій на півдні України на 28 квітня

Напруженою залишається ситуація в Придністров’ї, в якому росія може влаштувати фальшиву атаку з метою звинуватити Україну. Тим часом президент Молдови Майя Санду визнала, що у країні немає боєздатної армії.

Як раніше писав "Телеграф", ракетний обстріл багатьох українських міст триває — вибухи вночі чули в Миколаєві, Херсоні, Одесі. Тим часом у Канаді визнали звірства росіян в Україні геноцидом. На півдні країни злочини Бучі вже повторюються, — заявив радник голови ОП.