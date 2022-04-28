У Херсоні після обстрілу горів будинок, а в Одесі "приземлили" ракету: підсумки ночі на півдні

Вночі у південних областях було дуже голосно

У ніч із 27 на 28 квітня російські окупанти вели постійні обстріли всіх південних регіонів України — особливо "голосно" було на Херсонщині та Миколаївщині. В Одесі система ППО розпізнали і знищили на підльоті безпілотник ворога.

"Телеграф" зібрав воєдино інформацію з різних джерел, щоб розповісти про ситуацію в регіоні.

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Херсон

Із настанням темряви на Херсонщині почалася особлива бойова активність — регулярно звучали вибухи, до того ж, за свідченнями мешканців обласного центру, ближче та гучніше, ніж зазвичай.

Близько опівночі багато херсонців побачили яскравий спалах у небі, який, найімовірніше, був роботою системи ППО — не виключено, що ворожої. Уламки збитої ракети потрапили до житлового будинку, через що в ньому спалахнула пожежа. Проте спалах вдалося оперативно погасити.

Вибухи у Херсоні 28 квітня. Фото Костянтин Риженко

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РосЗМІ відразу ж рознесли інформацію про те, що обстріл Херсона начебто вівся з боку ЗСУ, а для цього використовувалися "мінімум дві ракети "Точка-У" і кілька "Ураганів". Судячи з місцевих Telegram-каналів, дані російських пропагандистських джерел херсонці всерйоз не сприймають. Більше того, є свідчення мешканців, що обстріли ніби як велися з житлових кварталів міста.

А ось що цікаво, то це те, що після вибуху в деяких місцевих перестало ловити російські телеканали. Повідомляється, що уламки збитої ракети могли пошкодити антени на телевежі.

До третьої ночі в Херсоні знову фіксувалися вибухи, але не такі інтенсивні.

Одеса

В Одесі ворог також активізувався ближче до середини ночі. Жителі кількох районів міста чули дуже гучний вибух, який налякав багатьох із кількох причин. По-перше, у регіоні навіть не було оголошено тривогу, по-друге, ще жива пам’ять про останні "прильоти" російських снарядів, які забрали кілька життів мирних одеситів.

Незабаром у ОК "Південь" відзвітували, що над морем було ліквідовано черговий безпілотник росіян. Його направили у бік Одеси для збору розвідданих, проте операцію швидко припинили українські захисники.

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Миколаїв

Миколаїв обстрілювався одночасно з Херсоном. Більше того, деякі херсонці зазначали, що як мінімум три "відльоти" було зафіксовано саме з боку їхнього регіону.

Про вибухи повідомляли як мешканці обласного центру, так і інші населені пункти.

Як загалом ситуація на південному фронті, можна дізнатися, подивившись останні карти боїв в Україні. Росіяни намагаються покращити своє тактичне становище у напрямку до Миколаєва, проте ЗСУ дають цьому затяту відсіч.

Також напередодні вдень окупанти повторно обстріляли міст на Одещині, який є одним із головних транспортних вузлів регіону.