Окупанти зосередились на двох напрямках: свіжа карта боїв в Україні від британської розвідки

ЗСУ б’ють ворога і на Сході, і на Півдні.

У середу, 27 квітня, на 63-й день повномасштабного вторгнення рф британська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту порівняно з 26 квітня практично не змінилася.

Карта боїв в Україні за 27 квітня

Карта боїв в Україні за 26 квітня

Найбільша активність окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник продовжує завдавати авіаційних ударів та вражати артилерією інфраструктуру Харкова.

На Ізюмському напрямку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового. Противник захопив північно-східну околицю населеного пункту Велика Камишеваха, а також узяв під контроль населений пункт Заводи.

На Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж усієї лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Курахівському напрямах з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєвєродонецьк та Слов’янськ.

Карта бойових дій на Донбасі

На Лиманському напрямку противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, вів штурмові дії в районі населеного пункту Ямпіль.

На Сєверодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

На Маріупольському напрямку ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь".

На Південнобузькому і Таврійському напрямах противник використовує наявні сили та засоби для зосередження основних зусиль на утриманні раніше зайнятих рубежів та вогневого впливу на позиції наших військ. На Миколаївському, Криворізькому та Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне становище.

Раніше в мережі з’явилися детальні карти бойових дій в Україні від The Institute for the Study of War.

Нагадаємо, кривавий диктатор володимир путін знову натякнув на ядерний удар.