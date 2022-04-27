Війна – день 63: ЗСУ контратакують попри тиск окупантів, путін заговорив про переговори

Оперативно про головне за 26 квітня

Україна 63-й день протистоїть російському вторгненню. Не припиняються ракетні та артилерійські обстріли українських міст та об’єктів інфраструктури, а на тимчасово окупованих росіянами територіях — беззаконня та спроби легітимізувати фейкову владу з числа колаборантів. Тим часом українські військові не тільки б’ють росіян, що намагаються атакувати, і підбивають їх "аналогів_нєт" військову техніку, але й самі переходять у контрнаступ. Десятки країн світу продовжують надавати військову та фінансову підтримку Україні, а США та Великобританія заявили про те, що у їхньому баченні Україна поверне окуповані росією Донбас та Крим. А в самій росії раптово диктатор путін заговорив про мирні переговори з Україною.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 27 квітня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ ЗСУ вразили щонайменше сім повітряних цілей:

1 літак (Су-25);

1 вертоліт (Ка-52);

2 крилаті ракети;

3 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Нагадаємо, що інформація за 24 квітня доступна у трансляції: "Війна — день 60: Україна бореться вже два місяці, а окупанти продовжують обстрілювати мирні міста".

Події російсько-української війни за 25 квітня у матеріалі: "Війна — день 61: росіяни готують ракетами по всій Україні та готують провокацію в Маріуполі".

А про ситуацію в країні за 26 квітня можна прочитати у новині: "Війна – день 62: росіяни тиснуть на Донбасі, а Україна запасається найновішим озброєнням".