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Окупанти, біжіть! Віталій Кім похвалився справжнім "бандеромобілем" (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Славнозвісні "бандеромобілі" приїхали на Миколаївщину Новина оновлена 27 квітня 2022, 16:08
Славнозвісні "бандеромобілі" приїхали на Миколаївщину

Причин для хвилювань у окупантів стане більше

Голова Миколаївської військової обласної державної адміністрації Віталій Кім на 63-ій день війни в Україні похизувався "бандеромобілями", які українські військові отримали для боротьби з російськими окупантами.

Відповідне відео у середу, 27 квітня, з'явилося у його Telegram-каналі.

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"Справжній "бандеромобіль" приїхав. Спасибі "Дизель"", — написав Віталій Кім.

Судячи з оприлюднених кадрів, українські військові отримали автомобілі Ford та Mitsubishi з наліпками Степана Бандери та написом "російський корабель йди на…".

Варто зазначити, що українські "бандеромобілі" дуже лякають керівництво російської армії. Раніше у Генштабі РФ заявляли, що ці авто мають підвищену прохідність та обладнані великокаліберним стрілковим озброєнням, або мінометами, й навіть говорили про те, що "таку тактику застосовують терористи".

Схоже, що тепер причин для хвилювань у російської армії стало значно більше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українським військовим у гарячих боях під Миколаєвом вдалося захопити російський броньований позашляховик "Тигр". Тоді Віталій Кім пригрозив ворожій армії: "Готуйтеся, окупанти, вашою ж технікою вас лупитимемо!".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Віталій Кім
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