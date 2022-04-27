Арестович неприємно здивував термінами завершення війни в Україні: "Налаштовуємось на довгу історію"

До Перемоги можуть пройти місяці

Війна в Україні може зайнятися до кінця року. Активна фаза боїв піде на спад після 9 травня, але вважати це закінченням бойових дій не варто.

Таку думку озвучив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі з Марком Фейгіним.

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Радник голови ОП зазначив, що "потрібно налаштовуватися на довгу історію", адже закінчення фази активного наступу на Донбасі та перехід до позиційних битв "аж ніяк не означає кінця війни".

Арестович зазначив, що різні бойові дії не припиняться і війна продовжуватиметься. Все може затягтися, вважає він, до Нового року, залежно від низки обставин.

Політик також розповів про терміни постачання та повноцінного введення в експлуатацію озброєння від західних союзників. Поки прибуде в Україну в достатній кількості, мине три чи більше тижнів, сказав Арестович, назвавши імовірні дати — кінець травня-початок червня.

Зазначимо, що перспективи затягування війни в Україні бачить не лише Арестович, а й прем’єр Британії Борис Джонсон. Він припустив довжину бойових дій до кінця не цього, а наступного року. При цьому дослідники вважають, що кінець у неї буде драматичним і, ймовірно, несподіваним, як і кінець росії в цілому.

Раніше "Телеграф" писав, що озброєнню Україні допомагають не лише зі США. Норвегія передає Україні переносні ЗРК Містраль, із Франції приїдуть 155-мм самохідні артилерійські установки Nexter CAESAR, а з Іспанії поставлять боєприпаси та бронемашини.