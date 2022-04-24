"Так може і до Нового року тривати": Арестович поділився новим прогнозом щодо війни

Розвиток подій прямо залежить від проведення переговорів

Після 9 травня російсько-українська війна, яка триває вже два місяці, може піти на спад вже після 9 травня. На думку радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, росіяни спробують відзвітувати перед путіним про проміжні "перемоги", а потім сконцентрувати увагу на можливості вести переговори.

Подібний прогноз із деякими уточненнями Арестович озвучив в інтерв’ю російському виданню "Медуза".

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На його думку, бойові дії закінчать з активною фазою вже за два-три тижні. Це, швидше за все, завдяки тому, що до Дня перемоги, 9 травня, російським командирам треба звітувати про виконану роботу. Це, найімовірніше, подаватиметься під соусом "виконаних завдань".

"Гучно починають кричати, що народ Донбасу вони захистили, проти України ніколи нічого не мали, забувши свої слова, що вони нас збиралися денацифікувати за 72 години. Тут питання: чи підемо ми на переговори, чи не підемо. Тому що від нас народ вимагає — воювати, знищувати їх та виганяти з нашої землі", — зазначає Арестович.

Якщо ж Україна не погодиться на переговорний процес, то війна загрожує перерости у позиційну, коли продовжаться артобстріли та окремі інші атаки. Проте її масштаби будуть значно меншими.

Військовий експерт також припускає, що в цьому випадку росія спробує вчинити ще кілька наступів, зібравши трохи сил. Наступні "фази загострення" Арестович орієнтовно бачить наприкінці серпня, а також у жовтні.

"А далі все залежить від того, як діятимуть санкції, чи вводитимуть нові і як йтиме в Україну західна допомога. Так може й до Нового року тривати", — каже радник голови ОП.

Загалом на особливу активність від російських військ Арестович більше не очікує — переконаний, що окупаційній армії вже не вистачить сил і потужностей.

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Нагадаємо, що раніше від Олексія Арестовича також прозвучало три ймовірні сценарії розвитку подій на фронті до 9 травня. Як відомо, ця дата дуже важлива для диктатора путіна, тому є кілька варіантів подальших дій росіян.

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