Україна отримала від Норвегії нове озброєння: чим порадували європейці

За допомогою подібної зброї можна збивати літаки та вертольоти на невеликій висоті

У середу, 20 квітня, стало відомо, що Норвегія вирішила передати Україні чергову партію озброєння для рівняння сил у війні проти російської федерації. Тепер наші військовослужбовці зможуть використати у своїх інтересах переносні зенітні ракетні комплекси Mistral (Містраль).

Про це повідомили у Міноборони Норвегії, передає "Телеграф".

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Глава відомства Бьорн Арільд Грам переконаний, що "Містраль", який успішно використовувався на флоті їхньої країни, зможе допомогти і Україні у її боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Додамо, що партія ПЗРК складається із ста одиниць.

Норвезький солдат із комплексом Mistral

Це вже не перший "презент" України від імені норвезького народу. Раніше в Осло було ухвалено рішення "подарувати" нашій армії близько чотирьох тисяч протитанкових ракет. Також у військову допомогу Норвегії увійшли різні види військового спорядження для покращення захисту українських воїнів.

Додамо, що система "Містраль" є французькою розробкою. На сьогодні вона вже має кілька модифікацій, а в першу чергу використовується для поразки авіації противника на низькій висоті. Саме тому її часто називають не тільки ПЗРК, а й системою ППО.

Норвегія — не єдина країна, яка активізувала свою допомогу Україні останніми днями. Так, у Нідерландах вирішили відправити для ЗСУ важку бронетехніку, Британія, США та Канада говорять про постачання артилерії, а в Румунії вирішують питання щодо допомоги літаками.

Також ми писали, що Чехія, незважаючи на невдоволення Росії, готова не тільки і далі допомагати нашій країні технікою, але і хоче допомогти з ремонтом тієї, яка зараз виведена з ладу.