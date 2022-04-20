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Україна отримала від Норвегії нове озброєння: чим порадували європейці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Так виглядає ПЗРК "Містраль" Новина оновлена 20 квітня 2022, 09:47
Так виглядає ПЗРК "Містраль"

За допомогою подібної зброї можна збивати літаки та вертольоти на невеликій висоті

У середу, 20 квітня, стало відомо, що Норвегія вирішила передати Україні чергову партію озброєння для рівняння сил у війні проти російської федерації. Тепер наші військовослужбовці зможуть використати у своїх інтересах переносні зенітні ракетні комплекси Mistral (Містраль).

Про це повідомили у Міноборони Норвегії, передає "Телеграф".

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Глава відомства Бьорн Арільд Грам переконаний, що "Містраль", який успішно використовувався на флоті їхньої країни, зможе допомогти і Україні у її боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Додамо, що партія ПЗРК складається із ста одиниць.

Норвезький солдат із комплексом Mistral
Норвезький солдат із комплексом Mistral

Це вже не перший "презент" України від імені норвезького народу. Раніше в Осло було ухвалено рішення "подарувати" нашій армії близько чотирьох тисяч протитанкових ракет. Також у військову допомогу Норвегії увійшли різні види військового спорядження для покращення захисту українських воїнів.

Додамо, що система "Містраль" є французькою розробкою. На сьогодні вона вже має кілька модифікацій, а в першу чергу використовується для поразки авіації противника на низькій висоті. Саме тому її часто називають не тільки ПЗРК, а й системою ППО.

Норвегія — не єдина країна, яка активізувала свою допомогу Україні останніми днями. Так, у Нідерландах вирішили відправити для ЗСУ важку бронетехніку, Британія, США та Канада говорять про постачання артилерії, а в Румунії вирішують питання щодо допомоги літаками.

Також ми писали, що Чехія, незважаючи на невдоволення Росії, готова не тільки і далі допомагати нашій країні технікою, але і хоче допомогти з ремонтом тієї, яка зараз виведена з ладу.

Теги:
#Україна #Росія #Зброя #Норвегія #Війна #Озброєння #ПЗРК #ЗСУ
Так виглядає ПЗРК "Містраль"
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Україна отримала від Норвегії нове озброєння: чим порадували європейці
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Так виглядає ПЗРК "Містраль"
Україна отримала від Норвегії нове озброєння: чим порадували європейці
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