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путінській росії передбачили драматичний кінець: "Це може бути дуже несподівано"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кривавий диктатор володимир путін Новина оновлена 24 квітня 2022, 16:45
Кривавий диктатор володимир путін

За словами професора Еріка Ширяєва, крах рф буде таким самим, який всі бачили в Радянському Союзі

Затяжна війна в Україні загрожує кінцем росії несподіваним, дуже швидким і драматичним.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив професор університету імені Джорджа Мейсона у Вірджинії, США Ерік Ширяєв.

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"Ми не знаємо, як все відбудеться, проте це може бути дуже несподівано, дуже швидко і драматично", — зазначив Ширяєв.

Також експерт наводить приклад краху Радянського Союзу, порівнявши процес із міцним мостом та "втомою металу".

"В інженерній справі є поняття "втома металу". Міст міцний, все перевірено, проте через якусь кількість місяців і навіть років міст несподівано руйнується. Нагромадження втоми, роздратування, ми це все бачили в Радянському Союзі. Ніхто тоді не передбачав катастрофи режиму, люди бурчали, розуміли, підтримували режим широко і повністю, ходили на демонстрації, били в барабани, носили піонерські краватки, проте кілька років — і система впала", — зазначив професор.

Раніше український журналіст Остап Дроздов спророкував російській федерації особливий кінець. Він заявив, що росія вже навіть не намагається приховати те, що стала – територією з неправильним самосприйняттям.

Теги:
#Росія #Путін #Війна
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