Втратить території: астролог передбачила росії сумний кінець

Астролог прогнозує економічне падіння в рф, яка розв’язала повномасштабну війну проти України.

Вже в червні 2022 року росію судитимуть за військові злочини в Україні, а в майбутньому на рф чекає не тільки падіння економіки, а й втрата територій. Як передає "Телеграф", такий прогноз озвучує астролог Аріна Артурівна.

Як зазначає астролог, розташування планет вказує на те, що на росію може чекати "новий СРСР у найгіршій своїй версії". За її словами, накопичувальний ефект матимуть санкції, внаслідок чого постраждає російська економіка. Особливо постраждають, йдеться у прогнозі, машинобудівна галузь, все, що пов’язано з технологіями та виробництвом, будівельний бізнес, сільське господарство, сфера готельного бізнесу й туризму.

"На тлі цього на росію чекає масове безробіття і хвиля банкрутств. Все це можна буде відчути з травня, коли Сатурн зайде до восьмого будинку", — зазначила Аріна Артурівна.

За її прогнозом, економічні лиха будуть тримати рф у напрузі до січня 2025 року, а посилене безробіття протримається до 2026 року.

"До речі, вже у травні 2022 року розпочнуться судові процеси щодо геноциду українського народу, військових злочинів й агресії з боку росії. А в червні цього року міжнародні суди винесуть справедливі рішення на користь України. Природно, росії доведеться довго оплачувати всі ті величезні збитки, нанесені під час війни. Це посилить падіння російської економіки", — каже астролог.

Аріна Артурівна додає, що після 2026 року ситуація трохи покращиться, можливий прихід нової влади та укладання домовленостей з іноземними партнерами, налагодження транспортних зв’язків і логістики.

"Відбудеться своєрідне перезавантаження держави. Але все це буде виглядати як незначне покращення на тлі справжньої економічної катастрофи. І тут відразу варто зазначити, що повне відновлення росії займе 29 років", — повідомила астролог.

Також вона розповіла, що політична система в рф впаде, а перший серйозний зсув очікується 12 травня. У цей час, за словами астролога, почнуть прибирати всіх офіцерів і генералів, можливі внутрішні чищення, пошук винних і репресії.

Більше того, за словами астролога, у травні 2022 року територіями росії зацікавляться інші країни, зокрема Китай може звернути увагу на Сибір.

"Південний Урал і Південний Сибір може захопити Казахстан, а Японія спробує повернути Південний Сахалін і Курильські острови. Звичайно, росія, злиденна і розорена країна, не зможе протистояти цим процесам. Росіяни вже можуть попрощатися з багатьма землями Уралу, Сибіру та Далекого Сходу. У цій ситуації варто нагадати про те, що росія має великі проблеми із сепаратизмом на Кавказі, у Поволжі, і не тільки ... " - йдеться у прогнозі Арини Артурівни.

Читайте також: Категорія Lifestyle Астролог передбачив, коли помре путін Астролог стверджує, що путін "допоможуть померти" його ж люди

Астролог зазначає, що поділ російської території почнеться в 2025-2026 роках, і частина "своїх" земель росія втратить.

"Це все буде частиною гострої кризи, яка сильно змінить російські реалії. Масова зачистка політиків, еліт і влади припаде на 2025-2026 роки", — заявила астролог.

Також вона звертає увагу, що сонячне затемнення 30 квітня в 10 будинку уряду рф говорить про те, що протягом двох років відбудеться повне рокірування і зміна влади.

За словами астролога, весняні затемнення у квітні та травні вказують на важливий вибір, перед яким опинилася росія: або вона окупує території і втрачає все, що нажито, включаючи ресурси, гроші та території, або має повернути окуповані українські території – це останній шанс російського керівництва. врятувати свою країну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог Макс Гордєєв заявив про шанс на повернення Криму до складу України після перемоги у війні. Але для цього може знадобитись близько трьох років.