Астролог назвав дату закінчення війни в Україні
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За словами астролога, війна завершиться у липні серпні, а повну перемогу з поверненням Донбасу та Криму Україна здобуде лише через три роки.
Відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату завершення війни в Україні, у якої, на думку астрологів, незабаром настане новий пік. На його думку, війна в Україні завершиться влітку.
Про це він повідомив у коментарі "Фактам".
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За словами астролога, війна завершиться у липні серпні, а повну перемогу із поверненням Донбасу та Криму Україна здобуде лише через три роки.
"Сьогодні мені пише неймовірну кількість українок, які мріють повернутися до своїх будинків і хочуть почути дату завершення війни, — сказав екстрасенс. — Я роблю різні розклади на картах таро і щоразу випадає повернення через 2-3 місяці. Тож можу сказати, що липень-серпень — це точне завершення війни. Щодо повної перемоги України, на жаль, це три роки. У цей час нам повністю повернуть Крим, Донецьк та Луганськ", — стверджує Гордєєв.
Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.
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