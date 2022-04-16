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Астролог назвав дату закінчення війни в Україні

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Вже влітку українці зможуть спокійно повернутися до своїх домівок
Вже влітку українці зможуть спокійно повернутися до своїх домівок

За словами астролога, війна завершиться у липні серпні, а повну перемогу з поверненням Донбасу та Криму Україна здобуде лише через три роки.

Відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату завершення війни в Україні, у якої, на думку астрологів, незабаром настане новий пік. На його думку, війна в Україні завершиться влітку.

Про це він повідомив у коментарі "Фактам".

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За словами астролога, війна завершиться у липні серпні, а повну перемогу із поверненням Донбасу та Криму Україна здобуде лише через три роки.

"Сьогодні мені пише неймовірну кількість українок, які мріють повернутися до своїх будинків і хочуть почути дату завершення війни, — сказав екстрасенс. — Я роблю різні розклади на картах таро і щоразу випадає повернення через 2-3 місяці. Тож можу сказати, що липень-серпень — це точне завершення війни. Щодо повної перемоги України, на жаль, це три роки. У цей час нам повністю повернуть Крим, Донецьк та Луганськ", — стверджує Гордєєв.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

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#Війна #Астролог
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