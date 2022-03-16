Коли Україна переможе у війні та чи скоро чекати смерті путіна: астролог вказала на важливі дати

За словами астролога, Україна має шанс повернути раніше анексований рф Кримський півострів

Розташування планет вказує на те, що наприкінці березня можливі позитивні події в гороскопі України, які ознаменують перемогу над росією, що віроломно вторглася на українські землі.

Докладніше про те, за яким сценарієм розвиватимуться військові події в Україні та коли є ймовірність загибелі путіна – "Телеграфу" розповіла астролог Альбіна Пономаренко.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

За прогнозом Пономаренко, увечері в середу, 16 березня, закінчується напруга та починається період, який допомагатиме у наближенні перемоги України. Довгоочікувана для всього українського народу подія, згідно з положеннями планет, може статися з 21 по 30 березня. Загалом, з 17 по 30 березня, за даними Пономаренко, спостерігається сильний і потужний резонанс, який з кожним днем наближає нашу країну до переможної дати.

Пономаренко запевнила, що у складному та неоднозначному гороскопі України немає передумов до смерті держави. Зірковий час нашої країни, за словами астролога, поступово розвиватиметься в період з 2021 по 2023-й та наступні 3-4 роки. Головне, не проґавити зараз пік можливостей для розквіту України.

Астролог наголошує, що перемога у війні, яка триває з 20 лютого 2014 року, точно за Україною. Більше того, є всі шанси повернути раніше втрачені території.

"Якщо не 30 березня, то наступна дуже сильна дата — 13 липня. Якщо Крим ми зараз не повернемо одним махом, то 13 липня ми маємо всі шанси для цього. Вероломне вторгнення на всі території України, яке підло вчинила росія — прокляття, яке стало для нас благословенням. Якби цього з нами не сталося, то ми б просто стікали кров’ю. Ця гостра фаза обов’язково призведе нас до перемоги та повернення всіх наших територій", — підсумувала Пономаренко.

Перемога України у війні: на що вказує гороскоп Зеленського

Пономаренко додає, що прогноз щодо періоду 17-30 березня резонує з гороскопом українського президента Володимира Зеленського, якому будуть благоволити зірки.

Астролог зазначає, що знак Зодіаку Зеленського — Водолій – найнезалежніший і найпрогресивніший. Люди, народжені під цим знаком, ніким некеровані, а керуються лише своїми особистими переконаннями та ідеями. Тож Водолій уперто боротиметься і відстоюватиме те, що для нього святе. При цьому астролог нагадала про інтелектуальні здібності, сильну інтуїцію, винахідливість і розважливість цього знака.

Імовірність смерті путіна: що кажуть зірки

За словами Пономаренко, війна Росії проти України — це війна світла і темряви, якщо дивитися на гороскопи Зеленського та путіна.

"У Зеленського – поєднання Білого Місяця та Плутона – Блага карма Миротворця й улюбленця великих мас, а в гороскопі путіна – Чорний Місяць (демон-спокусник) у поєднанні з Плутоном – карма тирана, деспота та ґвалтівника народів. Він масово вбиває людей, аби тільки хоч трішки, хоч на п’ять хвилин зазнати миті слави та любові народної… але чим далі, тим більше втрачає свою жадану мрію”, — повідомила астролог.

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Більше того, Пономаренко зазначає, що у гороскопі путіна є вказівки на психічні розлади. За словами астролога, у прогнозах на березень спостерігається сильний вплив зірок і ймовірність, що путіна може спіткати правосуддя.

Так, розташування зірок говорить про небезпечний період для путіна з 15 по 24 березня. При цьому астролог не заперечує, що путіна може прибрати хтось із його найближчого оточення. На це, пояснює Пономаренко, вказує 7-й будинок у гороскопі російського президента – це будинок близького партнера, якому людина довіряє, але разом із тим – будинок ворога.

Також Пономаренко розповіла, що в гороскопі путін має вказівку на те, що якщо він несе юридичну відповідальність і постає перед судом, то отримує найвищу міру покарання. Наприклад, це може бути довічне ув’язнення для злочинця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог Влад Росс назвав дату можливої смерті путіна і попередив про можливу провокацію Росії щодо України.