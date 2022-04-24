Потеряет территории: астролог предсказала россии печальный конец

Астролог прогнозирует экономическое падение в рф, которая развязала полномасштабную войну против Украины

Уже в июне 2022 года россию будут судить за военные преступления в Украине, а в будущем рф ждет не только падение экономики, а и потеря территорий. Как передает "Телеграф", такой прогноз озвучивает астролог Арина Артуровна.

Как отмечает астролог, положение планет указывает на то, что россию может ждать "новый СССР в самой худшей своей версии". По ее словам, накопительный эффект будут иметь санкции, в результате пострадает российская экономика. Особенно пострадают, говорится в прогнозе, машиностроительная отрасль, всё, что связано с технологиями и производством, строительный бизнес, сельское хозяйство, сфера гостиничного бизнеса и туризма.

"На фоне этого россию ждёт массовая безработица и волна банкротств. Всё это можно будет почувствовать с мая, когда Сатурн зайдёт в восьмой дом", — отметила Арина Артуровна.

По ее прогнозу, экономические бедствия будут держать рф в напряжении до января 2025 года, а усиленная безработица продержится до 2026 года.

"Кстати, уже в мае 2022 года начнутся судебные процессы по поводу геноцида украинского народа, военных преступлений и агрессии со стороны россии. А в июне этого года международные суды вынесут справедливые решения в пользу Украины. Естественно, россии придётся долго оплачивать весь тот огромный ущерб, нанесённый во время войны. Это усилит падение российской экономики", — говорит астролог.

Арина Артуровна добавляет, что после 2026 года ситуация немного улучшится, возможен приход новой власти и заключение договорённостей с иностранными партнёрами, налаживание транспортных связей и логистики.

"Произойдёт своего рода перезагрузка государства. Но всё это будет выглядеть как незначительное улучшение на фоне настоящей экономической катастрофы. И здесь сразу стоит отметить, что полное восстановление России займёт 29 лет", — сообщила астролог.

Также она рассказала, что политическая система в рф рухнет, а первый серьёзный сдвиг ожидается 12 мая. В это время, по словам астролога, начнут убирать всех офицеров и генералов, возможны внутренние чистки, поиск виноватых и репрессии.

Более того, по словам астролога, в мае 2022-го территориями россии заинтересуются другие страны, в частности Китай может обратить внимание на Сибирь.

"Южный Урал и Южную Сибирь может захватить Казахстан, а Япония попытается вернуть Южный Сахалин и Курильские острова. Конечно, россия, нищая и разорённая страна, не сможет противостоять этим процессам. Россияне уже могут попрощаться со многими землями Урала, Сибири и Дальнего Востока. В данной ситуации стоит напомнить о том, что россия имеет большие проблемы с сепаратизмом на Кавказе, в Поволжье, и не только…" — говорится в прогнозе Арины Артуровны.

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Астролог отмечает, что делёжка российской территории начнется в 2025-2026 годах, и часть "своих" земель россия потеряет.

"Это всё будет частью острого кризиса, который сильно изменит российские реалии. Массовая зачистка политиков, элит и властей придётся на 2025-2026 годы", — заявила астролог.

Также она обращает внимание, что солнечное затмение 30 апреля в 10 доме правительства рф говорит о том, что в течение двух лет произойдёт полная рокировка и смена власти.

По словам астролога, весенние затмения в апреле и мае указывают на важный выбор, перед которым оказалась россия: или она оккупирует территории и теряет всё, что нажито, включая ресурсы, деньги и территории, или должна вернуть оккупированные украинские территории — это последний шанс российского руководства спасти свою страну.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог Макс Гордеев заявил о шансе на возвращение Крыма в состав Украины после победы в войне. Но для этого может понадобиться около трех лет.