Заповідник людського трешу: в Україні спророкували росії особливий кінець

росія стане предметом спостереження та негативним прикладом

Війна росії проти України, яка триває вже місяць, показала не лише неспроможність рф як військової держави, а й призвела країну-агресора до закономірного підсумку.

В інтерв’ю "Телеграфу" журналіст Остап Дроздов розповів, що вважає кінцевою метою війни не лише перемогу, а й цивілізаційний крах росії.

Він зазначив, що росія вже навіть не намагається приховати, то чим стала – територією з неправильним самосприйняттям, лжевеличністю та манією місії у світі та присвоєння історії: "Ми спостерігаємо феєричне обнулення ракової пухлини людства ".

Читайте також: Категорія Україна Місяць російсько-української війни: головні висновки та прогнози Через місяць з початку нападу на Україну на фронтах настала оперативна пауза

Те, що тепер росія опиниться в дистанціюванні від усього цивілізованого світу, Дроздов вважає правильним і корисним для того, щоб вивчити феномен того, як людина може деградувати до рівня зомбі. "Росія тепер може існувати лише як заповідник людського трешу", — сказав він.

Також журналіст зазначає, що кінець росії — це не миттєва дія, але він невідворотний. Фактично, вона залишиться на карті, але як антиприклад держави. росія зафіксована як всесвітнє зло і російсько-українська війна має метафізичну основу: "пекло проти раю, відсталість проти модерності, руйнування проти креативу".

Як раніше писав "Телеграф", в росії вкотре почали погрожувати ядерною зброєю.