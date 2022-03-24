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Заповідник людського трешу: в Україні спророкували росії особливий кінець

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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росію не змінити Новина оновлена 24 березня 2022, 06:48
росію не змінити

росія стане предметом спостереження та негативним прикладом

Війна росії проти України, яка триває вже місяць, показала не лише неспроможність рф як військової держави, а й призвела країну-агресора до закономірного підсумку.

В інтерв’ю "Телеграфу" журналіст Остап Дроздов розповів, що вважає кінцевою метою війни не лише перемогу, а й цивілізаційний крах росії.

Він зазначив, що росія вже навіть не намагається приховати, то чим стала – територією з неправильним самосприйняттям, лжевеличністю та манією місії у світі та присвоєння історії: "Ми спостерігаємо феєричне обнулення ракової пухлини людства ".

Те, що тепер росія опиниться в дистанціюванні від усього цивілізованого світу, Дроздов вважає правильним і корисним для того, щоб вивчити феномен того, як людина може деградувати до рівня зомбі. "Росія тепер може існувати лише як заповідник людського трешу", — сказав він.

Також журналіст зазначає, що кінець росії — це не миттєва дія, але він невідворотний. Фактично, вона залишиться на карті, але як антиприклад держави. росія зафіксована як всесвітнє зло і російсько-українська війна має метафізичну основу: "пекло проти раю, відсталість проти модерності, руйнування проти креативу".

Як раніше писав "Телеграф", в росії вкотре почали погрожувати ядерною зброєю.

Теги:
#Росія #Війна #Зло
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