Російські фейки про знищення всієї української авіації не відповідають дійсності

У Міністерстві оборони Великої Британії стверджують, що українські авіатори продовжують контролювати більшу частину повітряного простору країни. Винятком є ділянки, які зараз тимчасово перебувають під російською окупацією, але обов’язково будуть звільнені. Армія рф, стверджують британські розвідники, успішно "провалилася" відразу за двома важливими напрямками.

Подробиці повідомили у пресслужбі британського Міноборони у середу, 27 квітня.

Чому росії не виграти війну проти України?

По-перше, Повітряні Сили ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання. Більшість авіаторів успішно з ними справляється, що абсолютно спростовує фейки розпропаганди щодо "знищеної авіації".

По-друге, системи протиповітряної оборони (ППО) залишаються в бойовій готовності і все ще захищають наші великі та маленькі населені пункти України. У росії ж, нагадаємо, недавно відзвітували про повністю знищену систему ППО по всій Україні.

"Російська повітряна діяльність зосереджена, перш за все, на півдні та сході України, надаючи підтримку сухопутним військам росії. рф має дуже обмежений доступ до повітря на півночі і заході України, обмежуючи наступальні дії дальніми ударами", — зазначають у британській розвідці.

При цьому росія продовжує бити як у військових об’єктах, так і мирної інфраструктури української держави.

У Маріуполі взагалі застосовуються некеровані вільнопадаючі бомби. Використання такої зброї не дозволяє контролювати, яким буде удар, що, у свою чергу, ставить під загрозу ще більше місцевих мирних жителів.

А поки в росії продовжують порушувати неписані правила війни і складати нову пропаганду, Велика Британія передає Україні чергове озброєння. Цього разу ЗСУ отримають високоточні ракети "земля-повітря", які допоможуть активно протистояти армії рф на різних ділянках фронту.

Також "Телеграф" розповідав, що у Британії підтримують варіант із поверненням Україні всіх окупованих росією територій, включаючи Донбас та Крим.