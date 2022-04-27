Влучають в танк з 60 кілометрів: Британія передасть Україні високоточні ракети

Постачання можуть відбутися вже до 10 травня

Українські захисники отримають від Великої Британії ще одну партію "гостинців" у вигляді високоточних ракет класу "земля-повітря" Brimstone.

Про це повідомив заступник голови Міноборони Сполученого Королівства Джеймс Хіпі під час виступу перед парламентом, пише Уніан.

За його словами, поставки заплановані на "найближчі кілька тижнів", при цьому він не виключає, що це станеться вже до 10 травня.

Хіпі додав, що Україна запитувала ракети далекої дії для поразки наземних цілей, після чого в уряді Британії почали розглядати питання, чи підійдуть для цього ракети Brimstone.

"З огляду на швидкість, з якою зараз працюють наші фахівці та ефективність партнерства з виробниками, я радий повідомити, що вони пересунули ці терміни вперед", — сказав він.

Brimstone призначені для запуску з літаків та вертольотів по наземних цілях, також ведуться розробки модифікацій для запуску з морських або наземних платформ.

Ракети призначені для ураження броньованої техніки противника, оснащених новітніми захисними засобами, крім того, її блок наведення дозволяє вражати навіть цілі, що рухаються. Brimstone існують у двох модифікаціях, перша з них здатна вражати цілі на відстані 12 км при запуску з вертольота і 20 км при запуску з літака, а у вдосконаленій версії дальність ураження збільшилася до 40 і 60 кілометрів відповідно.

У Британії не уточнювали, які саме ракети будуть передані Україні та з яких платформ проводитимуться запуски.

Варто зазначити, що Британія раніше вже заявила, що українським захисникам буде передано 20 мобільних артилерійських установок калібру 155 мм AS-90 та десятки тисяч снарядів для них.