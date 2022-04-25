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Війна - день 61: росіяни "тиснуть" на Донбасі, а в Україну надходить високотехнологічна зброя, яка змінить хід війни

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Україна потерпає від ворожих обстрілів Новина оновлена 25 квітня 2022, 00:11
Україна потерпає від ворожих обстрілів

Оперативно про головне за 25 квітня

В Україні розпочався 61-ий день з моменту вторгнення російських окупантів. Вороги намагаються "протиснутися" на сході, але зазнають серйозних втрат, а на півдні наступи росіян не вдаються через потужні контратаки у Херсонській області. Найболючішою точкою фронту, як і раніше, залишається Маріуполь — внаслідок бомбардування міста російськими окупантами вже загинули понад 20 тисяч мирних жителів. Однак, росіянам теж серйозно дістається у відповідь — ворожа армія втратила майже 22 тисячі солдатів та тисячі одиниць техніки. І ці цифри можуть зрости ще більше, адже в Україну продовжує надходити потужна зброя від західних партнерів. Так, Велика Британія передала ще 20 мобільних артилерійських установок калібру 155 мм AS-90 та десятки тисяч снарядів для них. Тим часом про готовність передати для ЗСУ високотехнологічну зброю заявили ще 19 країн — це значно може вплинути на хід війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 25 квітня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 П'ять мирних жителів Донецької області загинули і стільки ж зазнали поранень внаслідок обстрілів російських окупантів минулої неділі.

Нагадаємо, що події за 22 квітня описані у новині: "Війна – день 58: росіяни гинуть сотнями, але продовжують атакувати позиції ЗСУ".

А інформацію за 23 квітня читайте у трансляції: "Війна – день 59: росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, а Україна отримує нові партії зброї".

Події російсько-української війни за 24 квітня доступні у матеріалі: "Війна — день 60: Україна бореться вже два місяці, а окупанти продовжують обстрілювати мирні міста".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Онлайн #Текстова трансляція #25 квітня
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Війна - день 61: росіяни "тиснуть" на Донбасі, а в Україну надходить високотехнологічна зброя, яка змінить хід війни