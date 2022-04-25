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Більше десятка постраждалих та п'ятеро загиблих: у мережі показали наслідки обстрілу Вінниччини

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Після ракетного удару по об'єкту у Жмеринці почалася пожежа Новина оновлена 25 квітня 2022, 15:59
Після ракетного удару по об'єкту у Жмеринці почалася пожежа

Окупанти обстріляли транспортну інфраструктуру

Російські окупанти на 61-й день війни обстріляли ракетами два міста Вінницької області — Жмеринку та Козятин. На жаль, без жертв та постраждалих не обійшлося.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомила Вінницька обласна прокуратура.

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За попередньою інформацією, внаслідок ворожих ударів у двох містах загинули 5 осіб, а ще 18 отримали поранення.

Варто зазначити, що російські ракети вдарили по Жмеринці та Козятину близько 10:00 години ранку. Інформація про те, куди саме влучили снаряди, не публікується з відомих причин. Попередньо відомо, що були обстріляні об'єкти транспортної інфраструктури.

У Жмеринці після обстрілу виникла масштабна пожежа, а стовп диму, який навис над місцем удару, було видно з усіх кінців міста. Лише по обіді у мережі почали з'являтися перші відео з наслідками пожежі.

Варто зазначити, що внаслідок пошкодження тягових підстанцій виникла проблема з рухом пасажирських поїздів на дільницях Шепетівка — Козятин, Жмеринка — Козятин, Козятин — Фастів. Станом на 14:30 25 квітня "Укрзалізниця" повідомила, що затримуються такі пасажирські склади:

  • №6206 Козятин – Фастів (+4 год 1 хв);
  • №6321 Жмеринка – Вапнярка (+2 год);
  • №6253 Козятин – Шепетівка (+3 год 10 хв);
  • №6284 Рівне – Могиляни (+1 год 33 хв);
  • №6303 Козятин – Жмеринка (+1 год 35 хв);
  • №816/815 Львів – Чернівці (+1 год 35 хв);
  • №6092 Львів – Здолбунів (+14 хв);
  • №6093 Здолбунів – Львів (+1 год 19 хв);
  • №6187 Львів – Мукачево (+40 хв);
  • №6005 Львів – Трускавець (+2 год 17 хв).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ранок понеділка, 25 квітня, розпочався з сирен та вибухів одразу у кількох областях. Крім Вінницької області, російські загарбники атакували також Одеську, Львівську, Рівненську та Дніпропетровську області.

Теги:
#Україна #Росія #Вінницька область #Війна #Ракетний удар
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