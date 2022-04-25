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Росіяни вдарили ракетами одразу по ряду областей: що відомо, фото та відео

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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"Прильоти" зафіксували відразу у кількох областях Новина оновлена 25 квітня 2022, 10:14
"Прильоти" зафіксували відразу у кількох областях

Вся Україна зустріла ранок із повітряною тривогою

Ранок понеділка, 25 квітня, розпочався для українців зі звуків сирен та ракетних обстрілів, — повідомляється про звуки вибухів одразу в низці областей країни.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо на зараз.

Як відомо, повітряну тривогу оголосили по всій Україні ще о 06:30, після чого з’явилася інформація, що на Одещині чули вибухи, офіційних коментарів від влади про це ще не було.

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Пізніше стало відомо про обстріл Вінницької області. Обласна військова інформація підтвердила інформацію про "кілька вибухів".

На Львівщині працювали засоби протиповітряної оборони, виникли пожежі у двох населених пунктах Золочівського району (він одразу на сході від Львова).

Дим над Львівською областю
Дим над Львівською областю

Також у мережі показують відео зі звуками вибухів у Рівненській області. Як пояснили у Рівненській ОВА, окупанти завдали двох ракетних ударів по залізниці в області.

Сліди прольоту ракет над Рівним
Сліди прольоту ракет над Рівним

Як проінформував голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, росіяни за годину обстріляли п'ять залізничних станцій у центральній та західній Україні. Є постраждалі.

У Дніпропетровській області вночі обстріляли з систем залпового вогню околиці неподалік від Новолатівки під Кривим Рогом, ніхто не постраждав.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні російські військові випустили дев’ять ракет по Кременчуку Полтавської області, є загиблий та багато постраждалих.

Теги:
#Одеса #Львів #Рівне #Умань
"Прильоти" зафіксували відразу у кількох областях
В регіонах
Росіяни вдарили ракетами одразу по ряду областей: що відомо, фото та відео
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