На Запоріжчині противник готується до наступу: збирають техніку та особовий склад уздовж лінії фронту

Запоріжчина готується до оборони від окупантів

Війська російських нацистів готуються до наступу на Запоріжчину. Станом на ранок 25 квітня, армія окупантів зосередила свої сили на ділянці лінії фронту "Велика Новосілка — Новодарівка — Малинівка". Звідти ворог намагатиметься просунутись в напрямку обласного центру — міста Запоріжжя.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Про це у понеділок повідомив пресцентр Запорізької обласної військової адміністрації, зазначивши, що українські захисники мають значну перевагу перед ворогом, адже перебувають на своїй Батьківщині та мають високу мотивацію відстоювати свої землі.

Окрім того, зазначається, що із Запоріжжя було відправлено евакуаційну колону із гуманітарною допомогою до міста Маріуполь. Що стосується села Кам’янське Василівського району, куди також планували відправити гумдопомогу для мирного населення, то туди колона добратися, на жаль, не змогла через несприятливі погодні умови. У напрямку населеного пункту злива повністю розмила дорогу неподалік зруйнованого мосту. Там працювали фахівці "Служби порятунку", які намагалися допомогти автобусам та автомобілям "швидкої" дістатися до місця призначення. Наразі зв'язку із колоною немає. Він обірвався 24 квітня близько 18 год. 58 хв.. Це сталося на відстані приблизно 25 кілометрів віл селища Мангуш, що на Донеччині.

"Запоріжжя продовжує готуватися до оборони. Патрульна поліція та поліція охорони виконують завдання із забезпечення громадського порядку… Українські захисники та захисниці тримають оборону і завдають ворогу значних втрат. Вірте Силам оборони Запорізької області, які роблять свою роботу. Бо життя переможе смерть, добро переможе зло, Україна переможе росію!", — наголошують у Запорізькій ОВА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри воєнний нейтралітет Молдови, російська федерація може спробувати використати територію Придністров'я для військової агресії проти України.