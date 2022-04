Схід під вогнем: армії росії вдалося просунутися (карти)

Лінія фронту змінилась на сході, а на півдні — залишилась колишньою

Російські війська продовжують наступати вздовж лінії фронту на Сході використовуючи свою стандартну тактику — розосередженими атаками у кількох напрямів. Це дало певний результат 24 квітня — їм вдалося трохи просунутися навколо Сєверодонецька.

Як зазначають фахівці The Institute for the Study of War, вони не лише захопили кілька невеликих населених пунктів, а й установили понтонний міст через одну з річок.

На Харківщину на околиці Ізюма стягують додаткові сили. У регіоні також почав діяти рух опору на окупованих територіях. На півдні України лінія фронту не змінилася.

Карта бойових дій в Україні

Маріуполь

Обстріли з артилерії та з літаків підприємства "Азовсталь" продовжуються. Повідомляється, що росіяни можуть піти на штурм, який обернеться для них великими втратами через терміни, встановлені в Кремлі. Є ймовірність того, що частину російських сил після часткової окупації міста відвели і вони можуть просунутися на північ, до Дніпропетровської області, щоб спробувати оточити українських захисників.

Карта боїв у Маріуполі

Донецька та Луганська області

Навколо Сєверодонецька, Попасної та Мар’їнки продовжуються атаки росіян, частина з яких виявилася успішними. На околицях Сєверодонецька ворогові вдалося встановити понтонну переправу через річку Червона на захід від міста. Також, згідно з інформацією аналітиків, захоплені населені пункти Поповка, Піщана, Житлівка та Кремінна на північний захід від Рубіжного.

Карта бойових дій на сході України

Харківська область

Українські захисники блокували атаки росіян з боку Ізюма у напрямку Слов’янська та Краматорська. Навколо обласного центру зберігаються позиції військ росії, вони обстрілювали місто і провели мінування в Коротичах (на захід від Харкова). Через Куп’янський район розгортаються сили росії, щоб продовжити тиснути із боку Ізюма. У цьому районі вони також відключили людям електрику та воду, намагаються залякувати.

Карта боїв у Харківській області

Південний напрямок (Херсонська та Запорізька область)

Істотних змін тут не зафіксовано. Бої продовжуються на північ від Херсона. З посиланням на Олексія Арестовича, експерти повідомляють про просування російських військ на північ від Мелітополя у бік Гуляйполя. За тиждень їм удалося просунутися на 10 км.

Бойові дії у Херсонській області

Раніше "Телеграф" писав, що у заблокованому Маріуполі загинули близько 20 тисяч людей. У місті залишаються ще десятки тисяч жителів, яких не можуть вивезти в безпеку через зриви гуманітарних коридорів росією і вони намагаються вибратися самі — на понівечених машинах без шибок.