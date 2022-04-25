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Схід під вогнем: армії росії вдалося просунутися (карти)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Українські воїни знищують оккупантів-росіян Новина оновлена 25 квітня 2022, 05:56
Українські воїни знищують оккупантів-росіян

Лінія фронту змінилась на сході, а на півдні — залишилась колишньою

Російські війська продовжують наступати вздовж лінії фронту на Сході використовуючи свою стандартну тактику — розосередженими атаками у кількох напрямів. Це дало певний результат 24 квітня — їм вдалося трохи просунутися навколо Сєверодонецька.

Як зазначають фахівці The Institute for the Study of War, вони не лише захопили кілька невеликих населених пунктів, а й установили понтонний міст через одну з річок.

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На Харківщину на околиці Ізюма стягують додаткові сили. У регіоні також почав діяти рух опору на окупованих територіях. На півдні України лінія фронту не змінилася.

Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій в Україні

Маріуполь

Обстріли з артилерії та з літаків підприємства "Азовсталь" продовжуються. Повідомляється, що росіяни можуть піти на штурм, який обернеться для них великими втратами через терміни, встановлені в Кремлі. Є ймовірність того, що частину російських сил після часткової окупації міста відвели і вони можуть просунутися на північ, до Дніпропетровської області, щоб спробувати оточити українських захисників.

Карта боїв у Маріуполі
Карта боїв у Маріуполі

Донецька та Луганська області

Навколо Сєверодонецька, Попасної та Мар’їнки продовжуються атаки росіян, частина з яких виявилася успішними. На околицях Сєверодонецька ворогові вдалося встановити понтонну переправу через річку Червона на захід від міста. Також, згідно з інформацією аналітиків, захоплені населені пункти Поповка, Піщана, Житлівка та Кремінна на північний захід від Рубіжного.

Карта бойових дій на сході України
Карта бойових дій на сході України

Харківська область

Українські захисники блокували атаки росіян з боку Ізюма у напрямку Слов’янська та Краматорська. Навколо обласного центру зберігаються позиції військ росії, вони обстрілювали місто і провели мінування в Коротичах (на захід від Харкова). Через Куп’янський район розгортаються сили росії, щоб продовжити тиснути із боку Ізюма. У цьому районі вони також відключили людям електрику та воду, намагаються залякувати.

Карта боїв у Харківській області
Карта боїв у Харківській області

Південний напрямок (Херсонська та Запорізька область)

Істотних змін тут не зафіксовано. Бої продовжуються на північ від Херсона. З посиланням на Олексія Арестовича, експерти повідомляють про просування російських військ на північ від Мелітополя у бік Гуляйполя. За тиждень їм удалося просунутися на 10 км.

Бойові дії у Херсонській області
Бойові дії у Херсонській області

Раніше "Телеграф" писав, що у заблокованому Маріуполі загинули близько 20 тисяч людей. У місті залишаються ще десятки тисяч жителів, яких не можуть вивезти в безпеку через зриви гуманітарних коридорів росією і вони намагаються вибратися самі — на понівечених машинах без шибок.

Теги:
#Україна #Війна #Карти
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