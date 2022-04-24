ЗСУ відбили більшість атак, однак частково втратили контроль над Зарічним: ситуація на сході України

На інших напрямках ворожій армії протиснутися далі не вдалося

В Україні триває 60-й день війни з російськими окупантами, які намагаються наступати на деяких напрямках, але отримують гідну відсіч від української армії. На деяких напрямках росіяни атакують з літаків.

Про актуальну ситуацію на фронтах у неділю, 24 квітня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Так, на Слобожанському напрямку росіяни перекидають озброєння та військову техніку до міста Куп'янськ. Також окупанти частково заблокували Харків та намагаються бити по об'єктах критичної інфраструктури та підрозділах ЗСУ.

Окупанти стягують техніку у Куп'янськ на Харківщині

Крім того, ворожа армія активізувалася у районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха на Харківщині, однак наступальні дії не вдалися, ворог зазнав втрат та відступив на раніше займані рубежі.

Росіянам не вдалося взяти Довгеньке, Пашкове та Велику Комишуваху

На Донецькому і Таврійському напрямках росіяни нарощують системи управління та протиповітряної оборони. Окупанти атакують українські позиції з мінометів, артилерії та систем залпового вогню майже по всій лінії зіткнення та б'є по позиціях ЗСУ з літаків.

На Сєверодонецькому напрямку зафіксована спроба штурму населених пунктів Лиман та Яцьківка, однак ворожа операція успіху не мала. При цьому ЗСУ частково втратили контроль над Зарічним, а також почав просуватися у напрямках сіл Оріхове та Нижнє.

Російська армія частково захопила Зарічне у Донецькій області

У районі Попасної ворожі підрозділи намагалися закріпитися та проводив перегрупування, а на Курахівському напрямку противник намагався наступати у напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки, однак успіху ці операції не мали.

Противник намагався атакувати Новомихайлівку та Мар'їнку

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Збройні сили України за день відбили 10 ворожих атак — карти бойових дій дещо змінилися.