ЗСУ відбили більше 10 атак окупантів на Донбасі: свіжа карта боїв

Українські захисники відбили 12 атак на Донбасі

У неділю, 24 квітня, на 60-й день повномасштабного вторгнення рф англійська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту порівняно з 23 квітня не змінилася.

Карта боїв в Україні за 24 квітня

Карта боїв в Україні за 23 квітня

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ за рахунок зосередження додаткових підрозділів у Білгородській області. Так, за наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК "Іскандер-М". Ворог продовжує часткове блокування Харкова, завдає вогневого ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Донецькому та Таврійському напрямах ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Активізував наступальні та штурмові дії на Сєвєродонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне та Попасна. На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Червону. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 12 атак російських окупантів.

На Маріупольському напрямку противник продовжував вогневий вплив та блокувати наші підрозділи у районі "Азовсталі" міста Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції, в окремих напрямках намагається покращити тактичне становище, впливає на позиції підрозділів наших військ та об’єкти цивільної інфраструктури українських населених пунктів.

Раніше в мережі було опубліковано детальні карти боїв в Україні.

Нагадаємо, ЗСУ знищили за минулу добу майже два десятки об’єктів військової авіації російської армії.