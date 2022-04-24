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Майже два десятки "пташок": ЗСУ відзвітували про нові втрати росіян в авіації

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Догора, грізна техніка супротивника виглядає шкода Новина оновлена 24 квітня 2022, 06:19
Догора, грізна техніка супротивника виглядає шкода

Ліквідовано щонайменше три літаки

На ранок неділі, 24 лютого, українські військовослужбовці прозвітували, що за добу знищили 17 об’єктів військової авіації російської армії. Частину крилатих ракет було збито над Одесою, яку напередодні масово атакували з боку Каспійського моря.

Подробиці повідомили у пресслужбі командування Повітряних Сил ЗСУ на Facebook-сторінці.

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До списку назавжди приземлених "пташок" окупаційних військ Росії увійшли:

  • три літаки;
  • 9 безпілотників;
  • 5 крилатих ракет.

Слід зазначити, що мінімум половину з ракет було знищено захисниками Одеси. Дві з них — під час першої атаки 23 квітня, коли всього по регіону було випущено сім снарядів. Також одеське узбережжя обстрілювалося вже близько 22:00, всі ракети були успішно знищені нашою системою ППО. Усього за ніч одеситів кілька разів будили сигнали тривоги, але загалом вона пройшла спокійно.

Нагадаємо, що на обстріл Одеси дуже емоційно відреагував президент Володимир Зеленський. На його думку, люди, які запустили ракети по мирному місту, вбивши вісьмох людей, серед яких дитина, — справжні покидьки.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Ракети #Авіація #Втрати #Армія РФ
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