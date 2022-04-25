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Макрон переміг на виборах президента Франції: подробиці

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Емманюель Макрон знову став президентом Франції Новина оновлена 25 квітня 2022, 03:27
Емманюель Макрон знову став президентом Франції

За Макрона проголосували понад дві третини французів

Чинний президент Франції Емманюель Макрон, як і прогнозували екзитполи, переміг на виборах глави П’ятої республіки, отримавши більше половини голосів виборців у другому турі президентських виборів.

Про це свідчать офіційні дані МВС Франції після опрацювання 100% бюлетенів.

Так, Емманюель Макрон одержав 58,55% голосів виборців.

Його конкурентка, лідер ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен — 41,45%.

Таким чином Макрон став першим за понад два десятиліття політиком, який обійняв президентську посаду у Франції двічі поспіль.

Варто зазначити, що Ле Пен ще до офіційного оголошення результатів голосування визнала свою поразку, але вирішила "піти красиво" — співаючи перед своїми прихильниками "Марсельєзу".

Як повідомлялося раніше, перший тур виборів президента Франції відбувся 11 квітня. Тоді після підрахунку 100% голосів Макрон набрав майже 28% голосів, тоді як Ле Пен заручилася підтримкою трохи більше 23%.

Зазначимо, що під час теледебатів, що відбулися між першим і другим турами, Макрон заявив, що Франція повинна поставити Україні зброю і прийняти біженців, а Ле Пен підтримала ідею з біженцями, проте виступила проти ідеї про постачання зброї.

Теги:
#Франція #Вибори #Марін Ле Пен #Макрон
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