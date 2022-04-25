Макрон победил на выборах президента Франции: подробности

За Макрона проголосовали более двух третей французов

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, как и прогнозировали экзитполы, победил на выборах главы Пятой республики, получив более половины голосов избирателей во втором туре президентских выборов.

Об этом свидетельствуют официальные данные МВД Франции после обработки 100% бюллетеней.

Так, Эмманюэль Макрон получил 58,55% голосов избирателей.

У его конкурентки, лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 41,45%.

Таким образом Макрон стал первым за более чем два десятилетия политиком, занявшим президентский пост во Франции дважды подряд.

Стоит отметить, что Ле Пен еще до официального объявления результатов голосования признала свое поражение, но решила "уйти красиво" — спев перед своими сторонниками "Марсельезу".

Как сообщалось ранее, первый тур выборов президента Франции прошел 11 апреля. Тогда после подсчета 100% голосов Макрон набрал почти 28% голосов, в то время, как Ле Пен заручилась поддержкой чуть более 23%.

Отметим, что во время состоявшихся между первым и втором турами теледебатов Макрон заявил, что Франция должна поставить Украине оружие и принять беженцев, а Ле Пен поддержала идею с беженцами, однако выступила против идеи о поставках оружия.