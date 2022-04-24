Вирішальні вибори у Франції: що кажуть екзитполи

Франція чекає на остаточні результати голосування

У Франції в неділю, 24 квітня, відбувається другий тур президентських виборів. За даними екзитполів, перемогу на них здобуде чинний президент країни Еммануель Макрон.

Про це повідомляє бельгійське видання La Libre Belgique daily з посиланням на дані чотирьох опитувань, проведених до 17:00 за місцевим часом (18 за Києвом).

Так вони показують, що Макрон здобуде перемогу із 55-58% голосів, його суперниця Марін Ле Пен може набрати від 42 до 48%.

Видання посилається на екзитполи Harris Interactive, Ifop, OpinionWay та BVA, проте попереджає, що остаточні результати можуть відрізнятися від цих даних.

Як повідомлялося раніше, перший тур виборів відбувся 11 квітня. За підсумком підрахунку 100% голосів, Макрон набрав майже 28% голосів, тоді як Ле Пен заручилася підтримкою трохи понад 23% виборців.

Саме вони пройшли до другого туру, де для перемоги будь-кому з них необхідно заручитися підтримкою хоча б 50% виборців.

Нагадаємо, під час теледебатів Макрон заявив, що Франція має поставити Україні зброю та прийняти біженців, Ле Пен підтримала ідею з біженцями, проте виступила проти ідеї щодо постачання зброї.