Укр

Решающие выборы во Франции: что говорят экзитполы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен Новость обновлена 24 апреля 2022, 21:13
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Франция ждет окончательных результатов голосования

Во Франции в воскресенье, 24 апреля, проходит второй тур президентских выборов. Согласно данным экзитполов, победу на них одержит действующий президент страны Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает бельгийское издание La Libre Belgique daily со ссылкой на данные четырех опросов, проведенных до 17:00 по местному времени (18 по Киеву).

Так они показывают, что Макрон одержит победу с 55-58% голосов, его соперница Марин Ле Пен может набрать от 42 до 48%.

Издание ссылается на экзитполы Harris Interactive, Ifop, OpinionWay и BVA, однако предупреждает, что окончательные результаты могут отличаться от этих данных.

Как сообщалось ранее, первый тур выборов прошел 11 апреля. По итогу подсчета 100% голосов, Макрон набрал почти 28% голосов, в то время, как Ле Пен заручилась поддержкой чуть более 23% избирателей.

Именно они прошли во второй тур, где для победы любому из них необходимо заручиться поддержкой хотя бы 50% избирателей.

Напомним, во время теледебатов Макрон заявил, что Франция должна поставить Украине оружие и принять беженцев, Ле Пен поддержала идею с беженцами, однако выступила против идеи о поставках оружия.

Теги:
#Франция #Марин Ле Пен #Эммануэль Макрон
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