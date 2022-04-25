В Україні нарешті з'явиться посол США: Байден назвав ім'я

Ця посада вважалася вакантною більше двох років

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно запропонував призначити на посаду нового посла в Україні Бріджит Брінк, яка наразі є керівницею американської дипломатичної місії у Словаччині.

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Вказану інформацію оприлюднили у понеділок, 25 квітня, у пресслужбі Білого дому.

"Сьогодні президент Байден оголосив про свій намір висунути кандидатуру ветерана американської дипломатії Бріджит Брінк на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла в Україні", — зазначається в тексті повідомлення.

Варто відзначити, що попереднього посла США в Україні Марі Йованович було достроково відкликано з української столиці — міста Києва, ще у квітні 2019 року. Після чого, у травні вона була офіційно звинувачена у нелояльності та звільнена колишнім президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Пізніше, на цю посаду була запропонована кандидатура відставного генерал-лейтенанта Кейта Дейтона, але він так і не став послом США в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Джо Байден публічно оцінив амбітні плани кривавого лідера росії володимира путіна та наголосив, що керівнику кремля потрібно "вгамувати свої політичні запити".