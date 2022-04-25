В Украине наконец-то появится посол США: Байден назвал имя

Эта должность считалась вакантной более двух лет

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально предложил назначить на должность нового посла в Украине Бриджит Бринк, являющуюся руководителем американской дипломатической миссии в Словакии.

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Указанную информацию обнародовали в понедельник, 25 апреля, в пресс-службе Белого дома.

"Сегодня президент Байден объявил о своем намерении выдвинуть кандидатуру ветерана американской дипломатии Бриджит Бринк на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине", — отмечается в тексте сообщения.

Следует отметить, что предыдущий посол США в Украине Мари Йованович была досрочно отозвана из украинской столицы — города Киева, еще в апреле 2019 года. После чего, в мае она была официально обвинена в нелояльности и уволена бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Позже на эту должность была предложена кандидатура отставного генерал-лейтенанта Кейта Дейтона, но он так и не стал послом США в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Джо Байден публично оценил амбициозные планы кровавого лидера россии владимира путина и подчеркнул, что руководителю кремля нужно "успокоить свои политические запросы".