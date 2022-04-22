Укр

Байден сказал, что не удалось путину в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Байден напомнил путину, что за Украину вступился весь цивилизованный мир Новость обновлена 22 апреля 2022, 09:00
Байден напомнил путину, что за Украину вступился весь цивилизованный мир

Главе Кремля стоит поумерить свои политические запросы

Амбициозные планы кровавого диктатора владимира путина уже не удастся воплотить в жизнь даже с помощью боевых действий. По мнению американского президента Джо Байдена, попытка россии захватить Украину и подчинить себе еще один народ была сорвана нашими защитниками.

Об этом политик заявил в своем Twitter в пятницу, 22 апреля.

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Байден отметил, что "грандиозные амбиции" путина потерпели неудачу на поле боя.

"Президент Зеленский и его демократически выбранное правительство остаются при власти, — подчеркнул американский лидер, — а украинские вооруженные силы, к которым присоединились отважные украинские мирные жители, сорвали завоевание россией их страны".

Стоит отметить, что война в Украине привлекла к себе внимание всего цивилизованного мира. По словам Джо Байдена, то, как союзники и партнеры официального Киева сейчас объединились, посылает владимиру путину недвусмысленный сигнал. Это касается попыток оккупировать всю Украину и захватить доминирование над ней.

"Этого не произойдет", — уверен Байден.

Добавим, что ранее Байден анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины. Обойдется такая подмога Вашингтону в 800 млн долларов — уже во второй раз за месяц.

При этом ВСУ всячески пытаются показать необходимость подобных вливаний, давая отпор россиянам при каждом удобном случае. Как сейчас обстоят дела на фронте, можно узнать, просмотрев свежие карты боевых действий, составленных специалистами ISW.

Теги:
#Украина #США #Россия #Помощь #Война #Джо Байден
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