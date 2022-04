Россияне прессуют Донбасс и пытаются защитить юг от контратак ВСУ: свежие карты боев

Особая активизация оккупантов началась в опасной близости к Херсону

По состоянию на утро 22 апреля, 58-го дня полномасштабной войны в Украине, самые горячие направление фронта остались неизменным — Донбасс и юг, с отдельными важными точками. Мариуполь после отказа россиян штурмовать "Азовсталь" может стать проблемным из-за угрозы голода военных и гражданских, а у Херсона захватчики пытаются не допустить контратак со стороны ВСУ.

Подробнее об этом рассказали специалисты The Institute for the Study of War, опубликовав свежие карты боев.

Основные усилия российской армии по-прежнему сосредоточены на востоке Украины. Прежде всего, как ранее утверждал Алексей Арестович, оккупанты имеют задачу выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. У них это не получится, однако отдельные попытки прорваться вперед противник совершает.

В Мариуполе продолжаются бои, в том числе рядом с "Азовсталью", несмотря на прямой приказ путина не совершать штурм. Специалисты предполагают, что встречу с шойгу, где тот отчитался якобы о "взятии Мариуполя", делалась лишь для создания телевизионной картинки "о победах армии рф". Тем не менее за последние сутки боевые действия у "Азовстали" фиксировались, существует опасность того, что оставшихся на объекте людей попытаются заморить голодом.

На Донбассе россияне продолжили медленное наступление, однако особых успехов не достигли. "Жарче" всего было в Рубежном, Попасной и Северодонецке. Несмотря на особую активность в районе Рубежного, этот населенный пункт оккупанты так и не смогли удержать под собственным контролем. В Попасной врагом захвачено около половины города, но бои продолжаются.

Также россияне не прекращают попытки штурма украинских военных в районе Изюма, но особых прорывов не происходило. Более того — специалисты считают, что враги не слишком ориентируются на местности, что дает ВСУ дополнительную фору. При этом Харьков может быть частично блокирован — из-за регулярных обстрелов со стороны рф.

На Херсонщине замечена новая активность россиян — ведутся обстрелы рядом с областным центром, впрочем новых захватов территорий не фиксируется. Враг пытается защитить Херсон, где расположилось немало российских войск, от контратак украинских воинов. В связи с этим в городе удерживается большинство жителей, возможности покинуть Херсон в ближайшие дни может и не быть.

Напомним, ранее мы писали, что за почти два месяца войны в Украине изменился характер боев. При этом сложно сказать, что масштабное сражение за Донбасс уже действительно началось. Как именно будут развиваться события на фронте, "Телеграфу" рассказал военный эксперт Сергей Сгурец.

Также мы рассказывали подробности о вероятном проведении псевдореферендума в Херсонской области — оккупанты снова решили пересмотреть дату его проведения.