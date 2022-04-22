Названы две главные цели путина во втором этапе войны против Украины
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Совсем без "побед" российская армия не хочет уходить с поля боя
У кровавого диктатора владимира путина осталось еще несколько важных целей на вторую фазу войны в Украине. Прежде всего он ставит перед российской армией задачу захватить Донбасс до админграниц Луганщины и Донетчины.
Об этом и не только "Телеграф" узнал из беседы с директором информационно-консалтинговой компании Defense Express, военным экспертом Сергей Згурцом.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
По мнению специалиста, сейчас внимание кремлевского правительства обращено на восток и юг Украины. Первая цель — выйти на границы Донбасса, заявив, что "помогли "молодым республикам". Вторая — "пробитый" южный сухопутный коридор в Крым.
"Не только ради обеспечения его водой, — объясняет Сергей Згурец, — но и с целью отсечения Украины от акваторий Азовского и Черного морей".
Военный эксперт подчеркивает, что из-за таких действий российской армии Украина в будущем может иметь значительные проблемы как в экономическом, так и в военном плане.
Тем не менее первый этап войны в россии провалили, он практически уже завершился, но особых побед Кремлю достичь не удалось. Згурец убежден, что это лишний раз подтверждает плохое планирование со стороны россии — подвели и логистика, и разведка, и подготовка личного состава.
"Главный военный вывод на данный момент — рф была не готова к тем задачам, которые пыталась решить в формате блицкрига", — подытожил специалист, подчеркнув, что на втором этапе россия попытается извлечь опыт из почти двух месяцев войны, чтобы достичь хоть каких-то "политических успехов".
Более подробно о вероятном развитии войны в ближайшее время можно прочесть в нашем полном интервью с Сергеем Згурцом: "Характер войны меняется, но масштабная битва за Донбасс еще не началась – военный эксперт"
Также "Телеграф" рассказывал, чего, по мнению Алексея Арестовича, стоит ждать украинцам до 9 мая — сакральной для путина даты.
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