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Потрапив у полон ще у березні: розвідники звільнили українського пілота

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Кирило Буданов та Роман Василюк Новина оновлена 25 квітня 2022, 20:37
Кирило Буданов та Роман Василюк

Український пілот має намір незабаром повернутися в стрій

Розвідники змогли витягти з ворожого полону льотчика повітряних сил України підполковника Романа Василюка.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Зазначається, що Су-25 Василюка було збито неподалік Волновахи (Донецька область) ще 14 березня. Він зміг катапультуватись, але після приземлення був поранений і потрапив у полон.

У полоні його неодноразово допитували російські спецслужби, а потім утримували у лікарні Донецька.

24 квітня він повернувся на підконтрольну територію України, проте про те, як його змогли витягнути, не повідомляється.

Наразі пілот отримує медичну допомогу і вже зустрівся з членами сім’ї, а також із головою ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

"Довго сидіти в шпиталі не збираюся. За місяць хотілося б повернутися в стрій і боротися до повного звільнення нашої країни від окупантів", — сказав Василюк.

Як повідомлялося раніше, у Росії спецслужби влаштували шоу з нібито затриманням кілерів, які мали ліквідувати відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова. Природно, росіяни вирішили звинуватити в усьому СБУ, хоча в самій спецслужбі заявляють, що мети ліквідувати Соловйова у них немає.

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#Україна #ГУР МОУ
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