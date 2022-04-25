Потрапив у полон ще у березні: розвідники звільнили українського пілота
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Український пілот має намір незабаром повернутися в стрій
Розвідники змогли витягти з ворожого полону льотчика повітряних сил України підполковника Романа Василюка.
Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.
Зазначається, що Су-25 Василюка було збито неподалік Волновахи (Донецька область) ще 14 березня. Він зміг катапультуватись, але після приземлення був поранений і потрапив у полон.
У полоні його неодноразово допитували російські спецслужби, а потім утримували у лікарні Донецька.
24 квітня він повернувся на підконтрольну територію України, проте про те, як його змогли витягнути, не повідомляється.
Наразі пілот отримує медичну допомогу і вже зустрівся з членами сім’ї, а також із головою ГУР МО Кирилом Будановим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
"Довго сидіти в шпиталі не збираюся. За місяць хотілося б повернутися в стрій і боротися до повного звільнення нашої країни від окупантів", — сказав Василюк.
Як повідомлялося раніше, у Росії спецслужби влаштували шоу з нібито затриманням кілерів, які мали ліквідувати відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова. Природно, росіяни вирішили звинуватити в усьому СБУ, хоча в самій спецслужбі заявляють, що мети ліквідувати Соловйова у них немає.
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