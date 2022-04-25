Укр

Попал в плен еще в марте: разведчики освободили украинского пилота

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Кирилл Буданов и Роман Василюк Новость обновлена 25 апреля 2022, 20:37
Кирилл Буданов и Роман Василюк

Украинский пилот намерен вскоре вернуться в строй

Разведчики смогли вытащить из вражеского плена летчика воздушных сил Украины подполковника Романа Василюка.

Об этом информирует пресс-служба ГУР Минобороны.

Отмечается, что Су-25 Василюка был сбит неподалеку от Волновахи (Донецкая область) еще 14 марта. Он смог катапультироваться, но после приземления был ранен и попал в плен.

В плену его неоднократно допрашивали российские спецслужбы, а после содержали в больнице Донецка.

24 апреля он вернулся на подконтрольную территорию Украины, однако о том, как его смогли вытащить не сообщается.

В настоящее время пилот получает медицинскую помощь и уже встретился с членами семьи, а также с главой ГУР МО Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов", — сказал Василюк.

Как сообщалось ранее, в россии спецслужбы устроили шоу с якобы задержанием киллеров, которые должны были ликвидировать известного российского пропагандиста Владимира Соловьева. Естественно россияне решили обвинить во всем СБУ, хотя в самой спецслужбе заявляют, что цели ликвидировать Соловьева у них нет.

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