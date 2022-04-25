Укр

В ФСБ устроили цирк с задержанием "киллеров" пропагандиста Соловьева: появилось видео и ответ СБУ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кадры "спецоперации" ФСБ Новость обновлена 25 апреля 2022, 18:37
Кадры "спецоперации" ФСБ

Кажется, что постановщики "спецоперации" переусердствовали с реквизитом

В сети появилось видео спецоперации российской ФСБ, которая якобы предотвратила покушение на убийство одного из известнейших пропагандистов кровавого режима путина Владимира Соловьева. В квартире потенциальных "киллеров" обнаружили портрет Гитлера, шприцы, четки со свастикой и даже украинские паспорта.

Соответствующие карты в понедельник, 25 апреля, распространил Telegram-канал Baza.

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На видео, подразделение сотрудников российской ФСБ заходит в жилую многоэтажку, затем стучится в дверь одной из квартир, которую жители спокойно открывают. Дальше начинается самое интересное – два сотрудника крутят одного безоружного мужчину на полу квартиры, трое в это время направляются в спальню, где заламывают еще одного полусонного гражданина. Затем в квартире мужчин находят пистолеты, а одного из так называемых "киллеров" выводят из помещения с мешком на голове.

Далее в квартиру приглашают представителей следственного комитета, в это время другого мужчину ставят перед ними на колени. Затем акценты в видео смещаются на татуировки мужчины, шприцы и порошки белого цвета в квартире. А кульминацией становится кадр с четками, на которых с одной стороны свастика, а с другой – герб Украины. Показали ФСБ и блокнотик со "списком" необходимого для "дела Соловьева" — там были жучки, камера и еще какие-то мелочи. Фигурировала на кадрах книга, в которой была надпись: "Тимохе, спасибо за поддержку в самые тяжелые годы. Убивай, чтобы жить, живи, чтобы убивать. Подпись неразборчива" (похоже, что постановщики видео слишком буквально восприняли задание).

Подозреваемые в "покушении на убийства" оказались читателями какого-то непонятного Telegram-канала, где клоун в свитере с надписью "ACAB" на фоне нацистского флага делает жест "от сердца к солнцу". И в завершение "идеальной пропагандистской картины" в квартире находят паспорта граждан Украины и портрет Гитлера, а сами мужчины признаются, что "во всем виновата Служба безопасности Украины".

В СБУ уже отреагировали на "цирк" с задержанием "киллеров Соловьева", отметив, что их насмешил "креатив" российских спецслужб. Однако серьезно комментировать очередные пропагандистские фейки украинские правоохранители не собираются.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине предполагали, что в России начнется охота на своих пропагандистов.

Теги:
#Россия #ФСБ #Владимир Соловьев #Покушение на убийство #Фэйк
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