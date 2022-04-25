Симоньян следующая: покушение на Соловьева "по заказу СБУ" насмешило сеть

О срыве попытки убийства лично заявил путин

В россии якобы предотвратили покушение на одного из самых известных пропагандистов кровавого режима путина Владимира Соловьева.

Об этом сам президент рф владимир путин заявил 25 апреля на заседании Генпрокуратуры.

Как рассказали в россии, покушение предотвратила ФСБ, при этом, его готовили "неонацисты-террористы" якобы по заказу украинской СБУ. Кроме Соловьева планировались нападения на других известных журналистов.

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Стоит заметить, что такие новости встретили в соцсетях со смехом. В частности, стали шутить, что это опять "не тот владимир", и что в Украине сомнительные "неонацисты", раз даже Соловьева нейтрализовать не могут.

Кроме того, предположили, что другая известная пропагандистка Маргарита Симоньян может стать следующей.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине предполагали, что в россии начнется охота на своих же пропагандистов.