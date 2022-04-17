Винить больше некого: Виталий Ким пророчит аресты топ-пропагандистов путина

Риторика роспропаганды может скоро резко измениться

Одних из самых известных российских ведущих Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева могут в конце концов арестовать после всего, что они наговорили на благо кремлевской пропаганды.

Такое мнение высказал руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Он обратил внимание на то, как много раз уже менялись озвученные "цели спецоперации", и что после всех неудач россияне снова активно пытаются найти виноватых в своих провалах, кого-то за них наказать.

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В связи с этим начались масштабные волны арестов по разным слоям силовиков, но, по мнению Кима, они могут пойти и дальше.

"Исходя из того, как развиваются события, мне вот прям интересно, угадаю еще раз? Скоро, думаю, черноротые пропагандисты, Соловьев, Скабеева, скоро похоже и их тоже примут, посадят в тюрьму, объявят виноватыми. Сейчас думаю риторика начнет меняться в СМИ", — сказал он.

Напомним, ранее Виталий Ким метко сравнил россию с огромной пьяной детиной.