Пожизненное с конфискацией: двоим "рупорам кремля" в Украине выдвинули обвинения

Над первыми российскими пропагандистами нависла угроза пожизненного заключения

Известные топ-пропагандисты россии Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева подозреваются в Украине в призывах к вооруженной агрессии российской федерации против Украинского государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины во вторник, 22 марта, вечером.

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"… Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщено о подозрении в совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что ради оправдания в глазах граждан рф военных преступлений и преступлений против человечности, руководство страны-агрессора привлекло широкий круг медиа, публичных деятелей и известных личностей.

"По данным следствия, пропагандисты-журналисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева в прямых эфирах телевизионных передач неоднократно оправдывали действия военно-политического руководства государства-агрессора и призывали к захвату вооруженными силами рф территорий суверенной Украины", — констатировали в Офисе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины. Оперативное сопровождение – Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины.

"В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, посягающих на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершают военные и другие преступления, связанные с российской агрессией, оглашение их в международный розыск и наложение ареста на активы, где бы они ни находились", — добавили в Офисе генпрокурора.

Также там напомнили, что за совершение этого преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, шесть стран Европы начали расследования военных преступлений, которые россия совершила во время вторжения в Украину.