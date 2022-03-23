Довічне з конфіскацією: двом "рупорам кремля" в Україні висунули звинувачення

Над першими російськими пропагандистами нависла загроза довічного ув’язнення

Відомі топ-пропагандисти росії Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва підозрюються в Україні у закликах до збройної агресії російської федерації проти Української держави.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у вівторок, 22 березня, увечері.

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"… Дмитру Кисельову та Ользі Скабеєвій повідомлено про підозру у скоєнні закликів до порушення територіальної цілісності України за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України)", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що заради виправдання в очах громадян росії військових злочинів і злочинів проти людяності, керівництво країни-агресора залучило широке коло медіа, громадських діячів та відомих особистостей.

"За даними слідства, пропагандисти-журналісти Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва у прямих ефірах телевізійних передач неодноразово виправдовували дії військово-політичного керівництва держави-агресора та закликали до захоплення збройними силами росії територій суверенної України", — констатували в Офісі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України. Оперативний супровід – Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Наразі розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які посягають на суверенітет та територіальну цілісність України, здійснюють військові та інші злочини, пов’язані з російською агресією, оголошення їх у міжнародний розшук та накладення арешту на активи, де б вони не перебували", — додали в Офісі генпрокурора.

Також там нагадали, що за скоєння цього злочину Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, шість країн Європи розпочали розслідування військових злочинів, які росія скоїла під час вторгнення в Україну.