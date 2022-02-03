"Маячня" від російських пропагандистів вразила навіть ватажка "ДНР": відео

Тема геїв не дає спокою російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Російські ЗМІ в черговий раз відзначилися абсурдною заявою щодо "українських геїв", які збираються на війну. Ця тема вже давно не дає спокою російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, проте цього разу вона вразила навіть ватажка терористичного угрупування "ДНР".

Так, у прямому ефірі телеканалу "Росія 1" Скабєєва поспілкувалася з ватажком угрупування "ДНР" Денисом Пушиліним і поставила йому питання, яке він відверто назвав "маячнею".

"Не можу не спитати. Ви чули, ні? Українські геї збираються на війну. Ваші дії?" — спитала Скабеєва у Пушиліна.

На що проросійський найманець відповів: "Можна я не коментуватиму цю маячню, будь ласка?".

Варто зазначити, що російським пропагандистам "геї" ввижаються далеко не вперше. Навесні минулого року Ольга Скабеєва звинуватила президента України Володимира Зеленського у тому, що він нібито відправляє колони гомосексуалістів на Донбас для проведення парадів. А робилося це, за словами Скабєєвої, за вказівкою Джо Байдена (президента США).

До цієї теми пропагандистка повернулася і влітку 2021 року, назвавши жителів Донбасу "російськими людьми, яких йдуть окупувати геї". При цьому спочатку вона обмовилася, назвавши їх "російськими геями", але швидко виправила себе.