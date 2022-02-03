"Дичь" от российских пропагандистов поразила даже главаря "ДНР": видео

Тема геев не дает покоя российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Российские СМИ в очередной раз отличились абсурдным заявлением касательно "украинских геев", собирающихся на войну. Эта тема уже давно не дает покоя российской пропагандистке Ольге Скабеевой, однако в этот раз она поразила даже главаря террористической группировки "ДНР".

Так, в прямом эфире телеканала "Россия 1" Скабеева пообщалась с главарем группировки "ДНР" Денисом Пушилиным и задала ему вопрос, который он откровенно назвал "дичью".

"Не могу не спросить. Вы слышали, нет? Украинские геи собираются на войну. Ваши действия?" — спросила Скабеева у Пушилина.

На что пророссийский наемник ответил: "Можно я не буду комментировать эту дичь, пожалуйста?".

Стоит отметить, что российским пропагандистам "геи" мерещатся далеко не впервые. Весной прошлого года Ольга Скабеева обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы отправляет колонны гомосексуалистов на Донбасс для проведения парадов. А делалось это, по словам Скабеевой, по указке Джо Байдена (президента США).

К этой теме пропагандистка вернулась и летом 2021 года, назвав жителей Донбасса "русскими людьми, которых идут оккупировать геи". При этом, изначально она оговорилась, назвав их "русскими геями", но быстро исправила себя.