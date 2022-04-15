"Огромная пьяная детина": Виталий Ким четко описал поведение россии в Украине

Все можно объяснить очень простым примером

россия, которая во главе с президентом владимиром путиным грозит миру ядерным оружием, похожа на типичное невоспитанное быдло, которое стоит перед выбором: признать свою неправоту или пойти на крайние меры.

Такое сравнение привел руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Чиновник решил доступным языком расписать на примере текущую геополитическую ситуацию.

"Идет такой парень здоровый, бухое быдло, в футболке с "Z", деды воевали, думает: что бы мне кому доказать еще? И при входе в двор мальчик сидит, с девочкой договаривается, "Большая стройка" девочку зовут, почти договорился в кино пойти, своей жизнью живет, планы на вечер.

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О, говорит, иди сюда! Что ты тут сидишь? И как положено: ты с какого района, что тут забыл? И драка. Мальчик такой стройненький обыкновенный, красивенький, как навалял этому быдлу, — юшка с носа течет, на коленке стоит и смотрит, — лежит камень здоровый.

Обидно ему, что какой-то, как он считал, лох, навалял ему. Смотрит на камень и принимает решение.

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Вроде ж не прав, но со всех окон смотрят на него соседи. И одного двора, и второго. Думает: блин, сейчас выиграю, но соседи все поймут, что я подлятина и не прав, но проигрывать не хочется. А парниша еще протягивает руку и говорит: конфликты бывают, признай, что не прав, и разойдемся.

В этой позиции сейчас находится россия, здоровая пьяная детина, которая полезла не в свое дело, получила мзды, у которой рядом лежит огромный камень, и он принимает решение: что мне сейчас сделать?", — рассказал Ким.

Как сообщал "Телеграф", ранее Виталий Ким жестко обратился к россиянам, объяснив им, что их деды бы сами их застрелили за зверства против украинцев.