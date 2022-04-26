Українські бійці збили "командирський" вертоліт окупантів, ціною у 16 млн доларів

Влучний постріл українських захисників не залишив ворожій техніці жодного шансу "вижити"

Українські військовослужбовці, які невпинно стоять на захисті української держави вже 62-ий день поспіль, збили у небі над Харківською областю ще один бойовий гелікоптер окупантів — Ка-52.

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Черговою позитивною новиною у вівторок, 26 квітня, воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України поділилися на сторінці Генштабу ЗСУ у соцмережі.

Публікація Генштабу ЗСУ в соцмережі

Варто відзначити, що згідно із військовою номенклатурою, бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" прийнято вважати командирською машиною. Цей агрегат, який має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, вперше почали випускати ще у 2008 році. Окрім того, літальна машина оснащена гарматною установкою з лазерною системою наведення, протитанковим ракетним комплексом, а також авіабомбами та іншим потужним озброєнням.

Вартість "Алігатора" — близько 16 мільйонів доларів США.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні бійцями Збройних сил України було знищено ще один літак окупантів в небі над Харківщиною.