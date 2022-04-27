Росіяни вигадали нові знущання з людей у Маріуполі: місто перетворюють на гетто

Людей намагалися вмовити або підкупити спочатку, тепер змушують як рабів

Російські військові, які зараз контролюють більшу частину багатостраждального Маріуполя, забороняють людям перебувати на вулицях і примушують їх до співпраці як рабів.

Про це на своєму каналі поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Чиновник розвінчав фейки росіян про нібито відмову від штурму "Азовсталі", — за його словами, досі тривають повітряні атаки та штурмові дії, однак у мережі просто перестали публікувати відео з місця подій. Також тривають бої у секторі від заводоуправління Азовсталі до Українського Козацтва.

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Окупанти також заборонили в’їзд у місто та обмежили пересування ним, — росіянам та бойовикам "ДНР" дають дозволи на пересування на три дні, українцям же потрібно пройти "фільтрацію", і лише тоді дають дозвіл на тиждень.

Також росіяни вводять так званий дозвіл на перебування на вулиці: "Місто перетворюють на реальне гетто", — коментує це Андрющенко.

За його словами, до жителів Маріуполя ставляться як до рабів, незважаючи на те, які у них погляди, проукраїнські чи проросійські, іноді жаліють лише старих та дітей.

Раніше окупаційні війська шукали добровольців на околицях, які б працювали рятувальниками, комунальниками та в освітній сфері, а тепер людей буквально змушують працювати як рабів.

Крім того, об’явилися колишні правоохоронці, податківці, прокурори та інші чиновники, які останніми роками перебували в Криму, — тепер вони пропонують маріупольцям "поговорити про майбутнє".

Як повідомляв "Телеграф", раніше мер Маріуполя розповів, що в місті загинуло вже близько 20 тисяч людей, тоді як ще близько 100 тисяч продовжують перебувати в населеному пункті.