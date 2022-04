Україна контратакує і на сході, і на півдні: свіжі карти боїв

Росвойська продовжують спроби наступу по всій лінії фронту, особливу увагу приділяючи сходу

У понеділок в Україні росія продовжувала завдавати ударів високоточними ракетами по залізничній та іншій інфраструктурі. Кількість ударів була високою для одного дня, але в рф вже запаси високоточних ракет використані трохи більш ніж на 2/3. Тим часом на лінії фронту захисники України мають певні успіхи.

За даними аналітиків The Institute for the Study of War, і на сході та на півдні країни українські військові успішно контратакують армію росії.

Території вдалося звільнити на північ від Херсона і на захід від Ізюму. Кожна ділянка фронту хоч і не відзначилася масовим контрнаступом, але має важливе завдання — не дати обійти українські позиції на сході, а на півдні — заважають вийти до кордонів Херсонської області і, ймовірно, стримує частину росармії на місці.

Карта бойових дій в Україні на 26 квітня

Маріуполь

Росіяни продовжують обстрілювати підприємство "Азовсталь", на якому перебувають українські захисники та мирні громадяни. Дослідники зазначають, що штурм продовжився, попри ухвалене раніше рішення про спробу заморити їх голодом.

Бої в Маріуполі — обручка навколо "Азовсталі" стискається

Донецька та Луганська області

Лінія фронту обстрілювалася повністю – точаться сутички. За добу суттєвих змін не сталося. Очікується, що наступ продовжиться на південний схід від Ізюма, на захід від Кремінної та Попасної та на північ від Донецька (ймовірно, через Авдіївку).

Карта боїв на Донбасі на 26 квітня

Харківська область

Росармія намагалася безуспішно висунутися у бік Барвінкового та Слов’янська від Ізюма у південному напрямку. За 20 кілометрів від міста українські війська витіснили окупантів із Заводі. Такий опір заважає російським військам зробити тактичне оточення сил Сході. Харків продовжує бути в частковій облозі та під обстрілом.

Карта боїв у Харківській області на 26 квітня

Південний напрямок

Зусилля росії із захоплення Херсонської області, спроби атак на північ та захід зриваються українськими контратаками. За останні кілька діб ЗСУ вдалося звільнити кілька населених пунктів, згідно з інформацією Генштабу. Дослідники вважають, що контратаки українських захисників мали змогу зірвати підготовку росармії до наступу.

Карта боїв у Херсонській області на 26 квітня

Раніше "Телеграф" уже писав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, вдалося звільнити 931 населений пункт від загарбування окупантів.

Тим часом під гнітом російських солдатів залишаються великі території на сході та півдні України — на початку березня було захоплено Херсон. У місті немає роботи, проблема з продуктами, російські солдати "кошмарять" місцевих жителів. Виїхати з окупації – майже неможливо.